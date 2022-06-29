Спецоперація: із зруйнованого ракетою рашистів будинку в Миколаєві співробітники ДСНС врятували собаку (фото, відео)

У Миколаєві, який сьогодні зазнав ракетного обстрілу з боку Росії, співробітники ДСНС врятували собаку, який залишився у зруйнованому після вибуху будинку.

Рятувальникам про собаку повідомив власник. Його раніше змогли евакуювати за допомогою автодрабини. А лабрадор залишився в одній з квартир на четвертому поверсі.

Собаку звільняли, використовуючи кран з трубкою.

Пес був страшенно переляканий й не хотів переміщатися в люльку автокрана.

За словами бійців ДСНС, спецоперація «порятунок лабрика» виявилася непростою, але завершилася вдало — господаря та його друга врятовано й вони живі.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти випустили кілька ракет по Миколаєву, одна з них влучила у багатоповерховий будинок. Повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Наразі кількість загиблих уже чотири.

Рашисти знову, як і з Кременчуком, брешуть — нібито стріляли не в цивільний об'єкт, в базу «іноземних найманців»

Тим часом після знімків розбитого торгового центру в Кременчуці, світ шокувало вже сьогоднішнє фото загиблої дівчинки з Очакова, який обстріляли одночасно з Миколаєвом.

Великий резонанс трагедія викликала серед українських зірок, які не стримують своїх емоцій у соцмережах.

Актриса Ксенія Мішина назвала росіян «нескінченними тварями та виродками».

Співачка Оля Полякова у своєму Instagram пише: «6-річна дівчинка під завалами будинку в Очакові. Скільки ще світ має дітей, щоб зупинити Росію?»

Телеведуча Катя Осадча просить закрити повітряний простір над Україною.

Нагадаємо, вчора рашисти випустили 6 ракет по Дніпру. У місті зруйновано підприємства, об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Фото соцмережі, https://t.me/mvs_ukraine/

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