Спецоперація: із зруйнованого ракетою рашистів будинку в Миколаєві співробітники ДСНС врятували собаку (фото, відео)
У Миколаєві, який сьогодні зазнав ракетного обстрілу з боку Росії, співробітники ДСНС врятували собаку, який залишився у зруйнованому після вибуху будинку.
Рятувальникам про собаку повідомив власник. Його раніше змогли евакуювати за допомогою автодрабини. А лабрадор залишився в одній з квартир на четвертому поверсі.
Собаку звільняли, використовуючи кран з трубкою.
Пес був страшенно переляканий й не хотів переміщатися в люльку автокрана.
За словами бійців ДСНС, спецоперація «порятунок лабрика» виявилася непростою, але завершилася вдало — господаря та його друга врятовано й вони живі.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти випустили кілька ракет по Миколаєву, одна з них влучила у багатоповерховий будинок. Повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Наразі кількість загиблих уже чотири.
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Фото соцмережі, https://t.me/mvs_ukraine/364
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