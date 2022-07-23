«Менше кока-коли, вина та шоколаду»: лікарка пояснила чому може боліти голова

Фахівці вважають, що 20% всіх головних болів, в тому числі і мігрені, пов'язані з вживанням деяких компонентів їжі. Особливо це стосується людей, чутливих до таких компонентів. За словами відомої дієтологині Світлани Фус, тоді слід звернути увагу на продукти, які вживаєте.

«Червоне вино може викликати пароксизмальний головний біль. Причиною стають біогенні аміни. Найвідоміший з них — гістамін. Знаходиться у сирі, у дріжджах та виробах з ними, рибі (оселедець маринований), пиві, вині, шоколаді тощо. Тому, якщо до вина з'їсти сир, наприклад, рокфор або фету, та ще й шматочок шоколаду або десерт, политий шоколадом, можна очікувати головний біль.

Сульфіти додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Можуть вони знаходитись у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, варенні, морепродуктах, переробленому м'ясі. Цей компонент здатний до накопичення в організмі при частому споживанні цих продуктів. Така речовина як аспартам міститься в складі солодкої газованої води — фанти, кока-коли і інших напоях, «жуйках», а також «швидких сніданках»

Лікарка додає — головний біль може бути спровоковано вживанням кофеїну, який підвищує тиск крові в кровоносних судинах і може викликати різкий головний біль.



«Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Також важливу роль у виникненні головного болю відіграє недостатня кількість рідини в раціоні та надлишок споживання солі. Також існує індивідуальна чутливість людини до деяких продуктів. Наприклад оцту, горіхів, лимонів, томатів тощо. Вживання цих продуктів провокують виникнення головного болю».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як правильно харчуватись у спеку.

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