«Молочнокислі бактерії сприятимуть кращому травленню та обміну речовин»: як правильно харчуватись у спеку

Висока температура повітря — це стрес для організму, і, як на будь-який стрес, організм реагує по-різному, в залежності від стану здоров’я людини. Під час спеки сили організму спрямовані на охолодження тіла: посилюється потовиділення, розширюються судини, щоб кров могла охолоджуватися, артеріальний тиск знижується, прискорюється кровотік, частішає дихання. Головний мозок одержує менше крові та кисню, погіршується робота клітин головного мозку. Нирки переходять у режим збереження рідини, тому можуть виникати набряки… Як правильно харчуватись під час спеки, аби краще її перенести та не набрати зайву вагу, розповіла дієтологиня Оксана Скиталінська.

— При тривалій дії високих температур розвивається оксидативний стрес, тобто порушується баланс між продукцією вільних радикалів та рівнем нейтралізуючих їх антиоксидантів. Це супроводжується погіршенням імунної реакції організму. Найчутливіші до спеки — діти й підлітки, вагітні жінки, люди старшого віку, люди із хронічними захворюваннями серця та судин, з цукровим діабетом.

— Що порадите їсти та пити?

— Це може бути проста вода, вода з нарізаним огірком, листям м’яти та базиліку, розім’ятими ягодами, яблучним та бальзамічним оцтом, лимонним соком. В обід можна випити кефір, питний йогурт, айран, з’їсти легкотравні страви. Їжа лише така, яка легко засвоюється і не потребує великої кількості ферментів: овочеві та ягідні пюре, овочеві супи (окрошка на кефірі та квасі, холодний борщ («польський борщ»), гаспачо, або гаспачоборщ (коли до гаспачо додають пюре із сирого буряка та моркви). Білкові страви потрібні, але білок має засвоюватися легко: некруті яйця, яйця-скрамбл, ніжні омлети; парові тюфтельки з нежирного м’яса птиці та риби, кисломолочний сир, сочевиця. Квашена капуста, малосольні огірки, домашній квас з різних ягід, квітів (наприклад, бузини); кисломолочні продукти.

Готуючи салат, додайте щіпку квашеної капусти. Молочнокислі бактерії сприятимуть кращому травленню та обміну речовин.

Вважається природним адаптогеном зелений чай (допомагає організму пристосуватися до високої температури), багатий на протизапальні та тонізувальні речовини. Можна пити теплим та холодним. Робіть акцент на групах продуктів, які багаті антиоксидантами, — кольоровими пігментами та вітаміном С: ягоди, зелене листя, свіжі овочі. Спека супроводжується, з одного боку, швидкою втратою вітамінів, особливо водорозчинних — С і групи В, з іншого — для відновлення обміну речовин та роботи імунної системи організм потребує більшої кількості цих вітамінів. Тому ягоди та зелені листочки їмо впродовж дня, а не лише «до обіду», як інколи радять в інтернеті, тому що вітамін С не накопичується в організмі, потреба у ньому є постійною.

— А що не слід вживати під час спеки?

— Жирну та смажену їжу, салямі, піцу. Така їжа вимагає великої кількості ресурсів організму — ферментів, якісної жовчі, лізоциму (ферменту, який руйнує шкідливі бактерії), та високої активності кишкових бактерій, а в спеку цих ресурсів не вистачає. Крім того, через підвищену проникність кишкового епітелію токсичні продукти, які є проміжними при перетравлюванні такої їжі, потрапляють у кровотік, перевантажуючи печінку, яка мусить це все знешкодити, потрапляють у мозок і погіршують його роботу. Навіть солодке морозиво, якщо його споживати щодня, не вихід, бо велика кількість глюкози потрапляє у кров, погіршує її властивості (кров стає більш «липкою», що підвищує ризик утворення тромбів). Потрапляючи в печінку, цукор перетворюється на жир і погіршує роботу печінки. Звісно, від кульки морозива, якщо дуже хочеться, не обов’язково відмовлятися, але краще зробити лід із ягідного пюре, до якого можна додати збитих вершків. Будь-який алкоголь токсично діє і на мозок, і на печінку, тому краще зробити безалкогольне мохіто.

Раніше відома дієтологиня Світлана Фус порадила українцям не захоплюватися влітку фруктово-ягідними соками та запропонувала рецепт дуже корисного салату з незвичайними інгредієнтами.

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