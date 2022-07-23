На заході град та штормовий вітер, на півдні — майже 40-градусна спека: синоптики розповіли, як найближчими днями зміниться погода в Україні

24 липня вночі у більшості західних областей, вдень на Правобережжі очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Укгрідрометцентрі та розповіли, якою буде погода в Україні найближчими днями.

У неділю, 24 липня, буде спекотно — середня денна температура досягне +29+30 градусів. На заході, у частині північних, південних та центральних областей очікуються грозові дощі.

Фото Укргідрометцентру

У понеділок, 25 липня, дощі з грозами змістяться у східному напрямку, трохи стане трохи прохолодніше — вдень у середньому очікується до +23+25 градусів.

Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 26 липня, опади очікуються лише у Луганській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Фото Укргідрометцентру

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, неділя ознаменується ослабленням спеки у західних областях України: «Завтра там повітря посвіжішає до +23+28 градусів, на Закарпатті — проти сьогоднішніх максимальних +35+37 градусів, до +30 градусів. У більшості областей України 24 липня очікується протягом дня +27+32 градуси, тобто спека».

Дощі, а подекуди й з грозами, принесе атмосферний фронт: спочатку на захід, вдень та ввечері опади поширяться на північ країни (крім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей. Окремі локальні невеликі дощі можливі на Луганщині.



У Києві 24 липня очікується спекотний день — до +30+32 градусів. «У понеділок до Києва дістанеться свіже повітря із заходу, спека відступить, але тимчасово! Дощі підуть далі у східному напрямку», — додала синопткиня.

А її колега Ігор Кібальчич прогнозує, що в неділю у західних регіонах уночі та першій половині дня пройдуть дощі з грозами, місцями у супроводі шквалів до 15 — 20 м/с. Вітер південний з переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16+21 градус, вдень — до +24+29 градусів.

У північних областях, за його словами, вночі опади не очікуються, вдень та ввечері пройде короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14+19 градусів, вдень — до +27+32 градусів.

У центрі України істотні опади не очікуються, лише на Черкащині у другій половині дня пройде дощ у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Мінімальна температура вночі +16+21 градус, вдень — до +29+34 градусів.

«На півдні України очікується суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17+22 градуси, вдень — до +30+35 градусів, на Одещині — до +38 градусів. У східних областях опади не передбачаються. Вітер північний, 5 — 10 м / с. Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, вдень — до +26 +31 градуса» , — додав синоптик.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у період з 25 по 28 липня погода в Україні буде нестабільною.

Фото Pixabay

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