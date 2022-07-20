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Погода

Дощі та спека до 35 тепла: синоптики дали прогноз погоди в Україні на кінець липня

12:17 20 липня 2022
літо

В Україну після невеликого похолодання знову повертається спека. Яка погода чекає на нас в останні дні місяця? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені.

За її прогнозом, у період з 25 по 28 липня погода буде нестабільною. 25 липня в Україні, крім заходу, а 26 липня у східних та південно-східних областях місцями можливі короткочасні дощі з грозами. 27 липня буде переважно без опадів, 28 липня у західних та північних областях місцями можливі дощі з грозами. У цей період стовпчики термометрів показуватимуть: ночами 15−20 вище за нуль, вдень очікується 20−26 тепла. 27−28 липня повітря вдень прогріється до 27−32 градусів.

У четвер, 21 липня, грозові дощі можливі місцями на півночі та сході країни, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У п'ятницю, 22 липня, грозові дощі можливі місцями на півночі та сході країни, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У суботу, 23 липня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 35 градусів тепла.

У неділю, 24 липня, грозові дощі практично у багатьох районах України, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опуститься до позначок плюс 23, а от на півдні місцями повітря прогріється до 32 градусів тепла.

Раніше повідомлялося про спеку, яка накрила Європу. Так, 18 липня у низці міст Великобританії температура повітря вдень була 38 градусів Цельсія. Це найвища температура за всю історію спостережень.

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