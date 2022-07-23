Рятувалася від війни разом з Еллертом: Ксенія Мішина прокоментувала чутки про возз'єднання з колишнім коханим

Актриса Ксенія Мішина після початку широкомасштабної агресії росії виїхала з Києва разом із сином та певний час провела з шоуменом Олександром Еллертом, який зізнавався що хоче знову бути з нею.

«Ми з сином були 24 лютого в аеропорту, збиралися на відпочинок у Дубаї. У мене була перерва між проектами. Наш літак скасували, а потім почалися вибухи. Ми чули їх чітко, але не розуміли, що відбувається, не надавали значення цьому. Почалася евакуація. Я впала в ступор, коли всі тікали з приміщення. На вулиці було дуже холодно. Я зателефонувала до таксиста, який нас привіз, і мені пощастило, що він ще знаходився в аеропорту», — розповіла Мішина в ефірі «СТБ», повідомляє odnaminyta.com.

Актриса згадала, що коли вони повернулися додому і вирішили поспати, то почули гул літака біля вікна їхньої багатоповерхівки. Мішина вирішила, що забере сина та поїде з міста. У той же день їй потелефонував Еллерт. Вони разом поїхали на Івано-Франківщину та орендували житло.

Та воз'єднання пари не сталося. «Ми не разом, я не знаю, де і з ким зараз Сашко», — казала Ксенія, яка певний час прожила у Бельгії, де знімалася у головній ролі в серіалі, а наразі повернулася з сином до Києва.

Після розриву з Олександром Еллетром Ксенія Мішина приховує, чи є у неї пара. А з недавнього її посту у соцмережах можна зробити висновок, що актрису знов хтось сильно образив. Ім'я свого кривдника вона не розкриває, але подруга Мішиної в одному з інтерв'ю розказала, що зустрічалася з актрисою у Львові, і вона була не одна.

Фото Ксенії Мішиної із соцмереж

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