«Життя ніби перевіряє мене на міцність»: Ксенія Мішина розповіла про зраду

Популярна актриса Ксенія Мішина, яка повернулася із сином до Києва, розповіла про зраду близької людини. Зірка розповіла в Інстаграм, що в останній тиждень життя випробовує її на міцність.

«Останній тиждень життя ніби перевіряє мене на міцність. А мені все хочеться запитати, чи може достатньо? Такий сильний стрес, який ми переживаємо зараз, на всіх позначається по-різному і, на жаль, деякі не проходять випробування. Вивертають назовні свої найслабші сторони і опускаються просто нижче за плінтус», — розповіла Ксенія.

Вона зізналася, що дуже переживала через ситуацію, що склалася, вважала, що з нею щось не так. А потім прийняла життєвий урок і зробила висновок, що не всі люди гідні її довіри.

«У моєму житті вже траплялися зради. Раніше я думала, що це зі мною щось не так. Як же добре нарешті усвідомити, що іноді люди роблять, тому що це вони такі, а ти не маєш до цього жодного відношення. Що ж, добре, урок пройдено! Незважаючи на те, що все ще іноді боляче усвідомлювати, що довіра, яку ти даруєш комусь, чи це близький, чи це співробітник, чи це друг — не для всіх однакова цінність», — поділилася Мішина.

Ім'я свого кривдника вона не розкриває. Після розлучення з Еллертом актриса не афішує особисте життя. Однак подруга Мішиної в одному з інтерв'ю розказала, що зустрічалася з актрисою у Львові, і вона була не одна.

Раніше Ксенія Мішина опинилася в центрі скандалу. Вона натякнула на рашистську Z у назві «Дизель Шоу», підтримавши свого друга, якому нібито компанія не виплатила зарплату. У відповідь шеф-редактор назвав її «політичною шльондрою». Щоправда, через деякий час публічно вибачився за свої висловлювання.

Фото instagram.com/misha.k.ua

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter