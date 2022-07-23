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Державний департамент США підтвердив загибель двох американців на Донбасі

20:18 23 липня 2022
Руйнування на Донбасі

У суботу, 23 липня, Державний департамент США підтвердив інформацію про загибель двох американських громадян на Донбасі. Відповідаючи на запит CNN, представник Держдепу відмовився уточнити будь-які подробиці. Він також не назвав імена загиблих та не вказав обставини їхньої смерті.

«Ми перебуваємо в контакті з сім'ями цих людей та надаємо будь-яку можливу консультаційну допомогу. З поваги до сімей у цей важкий для них час нам нічого більше додати», — заявив представник Держдепартаменту США.

Крім того, CNN попросив надати інформацію про ще двох американців, які раніше були захоплені в полон під Харковом. Олександр Друке та Енді Х'юн опинилися в руках бойовиків «ДНР». Обидва американці билися на боці України. У США вони мешкали в Алабамі.

Про їхній полон стало відомо наприкінці червня.

Держдепартамент заявив, що контактує з приводу цих американських громадян як з українською, так і з російською владою. «Ми закликаємо росію наслідувати взяті нею на себе міжнародні зобов'язання і ставитися до всіх, хто бився разом з українськими збройними силами й був узятий у полон, як до військовополонених», — наголосив представник Державного департаменту США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у полоні у бойовиків на Донбасі помер британський волонтер Пол Урі. Він був схоплений сепаратистами у квітні у Запорізькій області.

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