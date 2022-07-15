Британський волонтер загинув у полоні бойовиків: рашисти заявили, що він помер від «стресу»

В окупованому Донецьку у полоні бойовиків помер британський волонтер Пол Урі. «Омбудсмен» так званої «ДНР» Дар'я Морозова заявила, що смерть настала 10 липня через хвороби та стрес, передають російські ЗМІ.

За словами Морозової, Урі був «професійним військовим», воював в Афганістані, Іраку, Лівії, Україні. Він нібито керував бойовими операціями та займався набором та навчанням людей для української армії.

«Чиновниця» стверджує, що Урі страждав на хронічні захворювання — діабет, ураження дихальної системи, нирок, захворювання серцево-судинної системи.

Йому нібито було надано відповідну медичну допомогу. «ДНР» нібито сповістила владу Британії про полон британського громадянина, але ніхто не відгукнувся. Тепер окупаційна влада звинувачує Лондон у тому, що вони не подбали про свого земляка.

Народний депутат Олексій Гончаренко пише, що Пол Урі не був солдатом. Він працював на одну з громадських організацій, які допомагали постраждалим від війни.

А журналіст Андрій Цаплієнко впевнений, що Урі замучили: «Очевидно, доброволець не витримав методів допиту у бандитській псевдореспубліці».

Зазначимо, 45-річний британський волонтер Пол Урі працював у некомерційній організації Presidium Network. Його захопили російські військові у квітні цього року у Запорізькій області.

У травні на російському телебаченні був показаний сюжет з Урі. Тоді родичі волонтера зауважили, що на відео він поводиться неприродно, передає Бі-бі-сі. За словами матері Урі, на нього чинять тиск. Вона повідомила, що дуже турбується за його здоров'я — у Пола Урі діабет І типу і йому потрібний інсулін.



Нагадаємо, у так званій «ДНР» засудили до страти двох громадян Великобританії — Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Іноземці воювали за Україну та потрапили у полон до бойовиків.



Раніше в ДНР заявляли, що смертні вироки в республіці можуть винести і українським бійцям, які воювали на «Азовсталі».

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