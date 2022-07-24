Потоп у Сочі: мешканці міста викладають у соцмережах шокуючі відео

У Сочі затоплено кілька районів, відключено електрику. Місцева влада повідомляє про одного загиблого. Мер міста Олексій Копайгородський заявив, що загинула жінка. Все це стало наслідком найсильнішої зливи, яка обрушилася на Сочі увечері 23 липня.

За годину випало 55 мм опадів. Це призвело до різкого підвищення рівня води в річці Бзугу, яка протікає через Хостинський район міста. Річка вийшла із берегів. На ранок рівень води піднявся ще в трьох річках — Хоста, Мацеста та Кудепста.

«Найсильніша злива у Центральному та Хостинському районах призвела до затоплень територій — доріг, прибудинкових територій та цокольних та перших поверхів будівель. Підтоплено підстанції, що призвело до відключення електроенергії», — повідомили у міській адміністрації.

Через зливу виявилася затоплена також ділянка траси А-147 (Джубга — Сочі).

В неділю. 24 липня, над морем у районі Сочі очікуються смерчі.

У соцмережах з'явилося багато відео, на яких видно, як потоки води зносять легкові автомобілі. Місцеві жителі пишуть, що у місті справжній потоп.

До речі, це вже друга повінь у Сочі за останній місяць. 24 червня на місто обрушилися зливи, які спричинили повінь та сіли. Легкові машини змивало у морі. Тоді загинули вісім людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну повінь в Австралії. Там найбільше постраждав Сідней та його передмістя.

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