34.90 / 35.59 36.25 / 37.32
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Сідней евакуюють: у найбільшому місті Австралії починається масштабна повінь

21:39 3 липня 2022
Дороги та вулиці у передмісті Сіднея затопило

У неділю, 3 липня, тисячі мешканців Сіднея та його передмість отримали наказ евакуюватися. У найбільшому місті Австралії почалася масштабна повінь. Сильні дощі спричинили підйом рівня води у водоймах. Річки вийшли із берегів.

Представниця метеобюро країни Джейн Голдінг заявила, що минулої доби в багатьох районах випало до 200 мм опадів, а в деяких — майже 300 мм. У Сіднеї обсяг опадів становив майже половину середньорічного показника. Ситуація погіршується ще тим, що значно посилився вітер. Уздовж узбережжя всього штату Новий Південний Уельс швидкість вітру становить 90 км/год.

Жителям Сіднея та його передмість настійно рекомендовано уникати будь-яких поїздок без особливої необхідності, які не пов'язані з евакуацією. Повідомляється, що частину доріг вже повністю затоплено.

В одному з передмість Сіднея затопило парк розваг

У найближчі кілька днів дощі лише посиляться. «Греблі можуть не витримати. Течія у річках дуже швидка, і це надзвичайно небезпечні. Крім того, існує ризик раптових повеней залежно від того, де буде дощ», — наголосила Карлін Йорк, голова служби з надзвичайних ситуацій штату Новий Південний Уельс.

Незабаром після її попередження влада штату повідомила, що гребля Уоррагамба в західній частині Сіднея не впоралася з напором води. Є всі підстави припускати, що повінь, що починається, порівняється за масштабами руйнування з тим, що сталося в березні 2021 року.

За інформацією екстрених служб, за останню добу їхні співробітники провели понад 100 рятувальних операцій у передмісті Сіднея.

Довелося підключати армію. Поки що залучили близько 100 військовослужбовців. Вони встановлюють загородження з мішків із піском та обходять житлові будинки, щоб допомогти людям з евакуацією. Міністр оборони Австралії Річард Марлз надав у розпорядження влади штату два гелікоптери.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

вирощування помідорів та перцю

Додасте пiв склянки попелу — і помідорами та перцем будете ділитися з сусідами

Верховна Рада

Звільняти та відправляти у відпустку тепер будуть за новими правилами: Рада ухвалила важливий закон

засіб проти пожовтіння огірків

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.