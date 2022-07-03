Сідней евакуюють: у найбільшому місті Австралії починається масштабна повінь

У неділю, 3 липня, тисячі мешканців Сіднея та його передмість отримали наказ евакуюватися. У найбільшому місті Австралії почалася масштабна повінь. Сильні дощі спричинили підйом рівня води у водоймах. Річки вийшли із берегів.

Представниця метеобюро країни Джейн Голдінг заявила, що минулої доби в багатьох районах випало до 200 мм опадів, а в деяких — майже 300 мм. У Сіднеї обсяг опадів становив майже половину середньорічного показника. Ситуація погіршується ще тим, що значно посилився вітер. Уздовж узбережжя всього штату Новий Південний Уельс швидкість вітру становить 90 км/год.

Жителям Сіднея та його передмість настійно рекомендовано уникати будь-яких поїздок без особливої необхідності, які не пов'язані з евакуацією. Повідомляється, що частину доріг вже повністю затоплено.

В одному з передмість Сіднея затопило парк розваг

У найближчі кілька днів дощі лише посиляться. «Греблі можуть не витримати. Течія у річках дуже швидка, і це надзвичайно небезпечні. Крім того, існує ризик раптових повеней залежно від того, де буде дощ», — наголосила Карлін Йорк, голова служби з надзвичайних ситуацій штату Новий Південний Уельс.

Незабаром після її попередження влада штату повідомила, що гребля Уоррагамба в західній частині Сіднея не впоралася з напором води. Є всі підстави припускати, що повінь, що починається, порівняється за масштабами руйнування з тим, що сталося в березні 2021 року.

За інформацією екстрених служб, за останню добу їхні співробітники провели понад 100 рятувальних операцій у передмісті Сіднея.

Довелося підключати армію. Поки що залучили близько 100 військовослужбовців. Вони встановлюють загородження з мішків із піском та обходять житлові будинки, щоб допомогти людям з евакуацією. Міністр оборони Австралії Річард Марлз надав у розпорядження влади штату два гелікоптери.

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