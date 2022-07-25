Висхідна зірка боксу помер у 18 років після тренувального спарингу

18-річний нігерійський боксер Міракл Амаезе раптово помер після звичайного тренування в рідному Лагосі.

Спортсмен, який виступав у першій важкій вазі, двічі побував у нокдауні під час ранкового спарингу та знепритомнів. Після першої допомоги його доправили до лікарні, де до вечора лікарі констатували смерть Міракла.

Додамо, що на батьківщині Амаезе називали висхідною зіркою боксу й покладали на нього великі надії. 18-річний хлопець провів на професійному рингу два бої у 2022 році (останній — 1 липня в Лагосі) та обидва виграв достроково нокаутом у першому раунді.

Обидва свої бої Амаезе виграв нокаутом у першому раунді

Це вже друга смерть африканського боксера за останні кілька місяців. На початку червня південноафриканець Сімізо Бутелезі був поміщений у штучну кому після крововиливу в мозок, що стався в чемпіонському бою, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український боксер-чемпіон Володимир Вірчис.

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter