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Спорт

Африканський боксер помер після чемпіонського бою (відео)

9:07 9 червня 2022
Сімізо Бутелезі

Трагедією завершився 10-раундовий поєдинок за титул WBF African між легковаговиками Сімізо Бутелезі та Сіфесіле Мнтунгвою, що проходив у Дурбані (Південна Африка).

В останній трихвилинці непереможний досі Бутелезі пішов в атаку та серією ударів викинув суперника за межі рингу. Мнтунгва швидко повернувся, і було дано команду продовжувати бій. Але Сімізо розвернувся в інший бік від суперника, підійшов до кута рингу та почав розсікати ударами повітря. Почувши негаразд, рефері негайно зупинив бій, а Бутелезі одразу ж потрапив до рук лікарів.

У підсумку боксера було доставлено до лікарні, де у нього діагностували крововилив у мозок. Бутелезі був поміщений у штучну кому, але через два дні після бою 24-річний спортсмен помер.

«Ніщо не віщувало лиха — ані в тренувальному процесі, ані в самому поєдинку, — наводить слова тренера Бутелезі Бхекі Мнгомезулу видання News24. — Він був у хорошій формі перед боєм та лідирував за очками до того, як стався нещасний випадок. Я справді не можу пояснити, що сталося, якщо чесно».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможений боксер Муса Ямак помер прямо на рингу від серцевого нападу.

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