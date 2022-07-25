Рашисти накрили вогнем Чугуїв: під руїнами будинку культури шукають людей (фото)

У ніч проти 25 липня російські військові обстріляли Харківщину — в Чугуїві поцілили в Будинок культури, де в підвалі переховувались люди.

Як повідомляє очільник Харківськоїї ОВА Олег Синєгубов, будинок фактично знищений окупантами.

«Троїх людей осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але у підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати. Крім того, пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях», — зазначив він.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С300. Частину запущених з території росії ракет збили ЗСУ.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

Також вночі рашисти вдарили по Миколаївщині. Близько 03:00 почався обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, зазнала поранень 7-річна дитина. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

А на Дніпропетровщині ворог вночі ударив по трьом районам — Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

«Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади — Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка. На Дніпровський — скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав. У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань», — повідомив очільник ОВА Дніпропетровщини Валентин Резниченко.

Неспокійно було й на Донеччині. Під обстріли потрапили Краматорськ та Костянтинівка.

Нагадаємо, що двома днями раніше росіяни обстріляли морський порт в Одесі, звідки мають вивозити українську агропродукцію. Це сталося наступного дня після підписання відповідних угод в Стамбулі. москва визнала, що удари були завдані росіянами.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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