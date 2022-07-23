Потужний обстріл Одеси: горить морський порт, через який мають відправляти зерно за кордон

Росіяни, які в ніч на 23 липня обстріляли кілька великих міст України, завдали потужного удару по одеському порту. Це один із найпотужніших за весь час обстрілів міста Одеси.

За даними ЗМІ, всього було випущено 6 ракет по місту. Є два прильоти, 3 ракети збили у повітрі, а одна впала в море.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, у порту Одеси — пожежа.

«Ось вам і зерновий коридор. Ці уйо. ки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Отже, нам потрібні літаки і треба потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна», — написав він у Telegram.

За словами нардепа, є постраждалі внаслідок прильотів.

Як повідомили в ОК «Південь», ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Як писали «ФАКТИ», напередодні, 22 липня, у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо українського зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальний договір було підписано Росією. Її на підписанні представляв міністр оборони Сергій Шойгу. Домогтися укладання договору вдалося за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Фото: Суспільне Одеса

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