Вирок читали п'ять годин: у Києві нарешті засудили вбивць відомого адвоката Грабовського

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив обвинувальний вирок у справі про вбивство відомого адвоката Юрія Грабовського, який зник у березні 2016 року в Одесі. Незабаром його знайшли вбитим.

Як повідомили у Національній асоціації адвокатів України, текст вироку читали п'ять годин. Один із обвинувачених отримав довічний ув'язнення, другий — 15 років ув'язнення. Судову справу слухали майже 7 років.

Юрій Грабовський був адвокатом росіянина Олександра Александрова, який воював проти українців на Донбасі та разом із Євгеном Єрофєєвим потрапив у полон. На початку березня, коли процес добігав кінця, адвокат зник. Його тіло знайшли закопаним поряд із трасою на Черкащині. Підозрювані у злочині самі вказали місце його поховання.

У рамках розслідування цієї справи було затримано двох молодих людей, одного з яких «взяли» в аеропорту Одеси.

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Фото із сайту асоціації

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