«Дочка ще не знає, що тато загинув»: історія адвоката, якого вбила російська ракета у київській багатоповерхівці

Один за одним Україну вразили військові злочини, здійснені російською федерацією. Перший — приліт російської ракети в багатоповерхівку в центрі Києва вранці 26 червня. Другий — ракетний удар по торговому центру у Кременчуці ввечері 27 червня, який президент України Володимир Зеленський назвав одним із найзухваліших терористичних актів в історії Європи. В обох випадках це були навмисні ракетні удари по мирних жителів — з метою вбити, знищити, налякати та посіяти паніку. Внаслідок удару по багатоповерхівці на столичній Лук'янівці загинув 38-річний адвокат Олексій Нікітін. Його дружина Катерина та 7-річна дочка Женя постраждали і дивом залишилися живими. У момент, коли просто до їхньої квартири прилетіла російська ракета, вся родина була вдома. «ФАКТАМ» вдалося дізнатися подробиці про загиблого та його рідних. За кілька годин після того, що сталося, маленьку Женю прооперували в «Охматдиті». Нині життю дівчинки ніщо не загрожує. Стан її мами, яку рятувальники дістали з-під бетонних плит, лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості.

— Жені стає краще, вона вже навіть сама встає. Хоча спочатку не могла наступати на постраждалу ніжку, — розповіла дружина брата Олексія Нікітіна Альона Кравченко. — Через травми у роті їй поки що важко їсти, тому вона п'є сік та воду… З нею вже почали працювати психологи. Женя малює, розмовляє. Але вона ще не знає, що батька більше немає. Їй про це пізніше скаже мама, але поки що Катя сама ще перебуває у лікарні. Іноді нам здається, що Женя сама здогадується. Ось вона начебто спілкується, щось розповідає, а потім раптово стає сумною, відвертається і про щось думає… Поки вона знає, що загинули її кіт та собака. Вона сказала моєму чоловікові, що «звірі відлетіли на веселку». Ще вона каже: «Мої діти померли» — так вона називає свої улюблені м'які іграшки.

Катю вже перевели з реанімації до звичайної палати. Вона дуже сильна людина. Намагається триматися, хоча страшно навіть уявити, що вона відчуває. Вона втратила чоловіка. А росЗМІ тим часом розповсюджують фейки про те, що її нібито взагалі не існує. Спочатку вони писали, що все це постановка, а потім пішли повідомлення, що таких постраждалих немає, що їх придумали… Це верх цинізму.

У момент, коли просто до квартири прилетіла російська ракета, вся родина була вдома

За словами Альони, у момент, коли в будинок влучила ракета, Катерина з чоловіком та донькою спали в одній з кімнат. Прокинулися від першого вибуху.

— У них була двоярусна квартира, і Катя розповідала, що вони ще раніше визначили в ній відносно безпечне місце на другому поверсі, — каже Альона Кравченко. — Тому, коли пролунав перший вибух, Катя з Женею одразу побігли саме туди. А Олексій побіг на перший поверх, щоби забрати собаку. І пролунав другий вибух. Катя розповідала, що відчула, як вони з Женею провалилися на кілька поверхів. А потім — найстрашніші хвилини у її житті, коли вона не чула й не могла знайти серед завалів доньку. Вона її кликала, кричала, але відповіді не було. Через якийсь час Женя таки відгукнулась. Вона була жива. До речі, Женю знайшли першою. І саме вона розповіла рятувальникам, де може бути мама.

Катерина з чоловіком та донькою спали в одній з кімнат

А Льоша… Його вже було не врятувати. Знаєте, я спочатку так злилася на Антона Геращенка, який майже одразу заявив, що батько врятованої дівчинки загинув. Мені хотілося вірити, що це неправда, ще є надія. Але коли ми потім побачили Льошу у патологоанатома, я зрозуміла, чому Геращенко одразу так сказав… Щоб зрозуміти, що він загинув, можна було не чекати висновків судмедекспертів.

Насправді те, що Катя з Женею якимось чином вижили й навіть не зазнали переломів, — неймовірно. Бо їхньої квартири немає. І коли мій чоловік, побачивши фотографії зруйнованого будинку, мчав на місце, він думав, що не вижив ніхто. Нас розбудив дзвінок друга: «Ви бачили? Знову у ваш ЖК прилетіло». Наш — тому що у ЖК «Львівський квартал» у нас теж є порожня квартира.

Те, що мама з дочкою вижили, це диво, бо їхньої квартири вже немає

А вперше, як ви знаєте, туди прилетіла російська ракета 28 квітня (тоді загинула телепродюсерка Віра Гірич. — Авт.). Льоша, до речі, тоді був удома. Як і всі, злякався, але нікуди не поїхав, залишався у своїй квартирі. А Катя з Женею тоді були у Словаччині. Вони довго залишалися вдома, і зважилися виїхати, тільки коли у Києві стало зовсім нестерпно. Кілька ночей вони провели у метро, після чого евакуаційним потягом поїхали спочатку в Західну Україну, а потім до Словаччини. Катя там продовжила працювати на своїй фірмі — вона працювала в компанії Booking. Приблизно півтора місяця тому вони повернулися до Києва. Катя дуже хотіла додому, до чоловіка… Сама Катя з росії, але вона вже багато років живе у Києві. Коли вони з Льошею познайомилися, вона вже працювала в Booking. Вона дуже любила Україну і саме цю країну вважала своїм домом.

Зараз їм із Женею нема куди повертатися, квартири немає. Ми з чоловіком кличемо їх пожити у нас… І ми дуже вдячні всім, хто зараз допомагає Каті та Жені. Допомога їм справді потрібна.

А Льоша… Він був чудовою людиною, вірним другом, справжньою душею компанії. Напевно, це можна зрозуміти за величезною кількістю добрих відгуків та спогадів про нього у фейсбуці. Ми ще до кінця не розуміємо, що його немає. У це неможливо повірити.

Олексія Нікітіна у фейсбуці згадують друзі та колеги. 27 червня Олексій збирався на зустріч випускників і напередодні загибелі підтвердив у чаті, що буде на зустрічі.

«Сьогодні вранці ракета вбила мого доброго друга — Льошу Нікітіна. Для більшості людей у ФБ це лише статистика — „після ракетного удару по Києву загинула одна людина“… але для мене це не одна людина — це Єдина людина. Льоша був тією самою Єдиною людиною, яка своєю добротою радувала всіх людей, що його оточували. Це Єдина людина, про яку я ніколи не чув нічого поганого! Льоха не був відомою особистістю, але багато хто знав його і любив. Я радий, що знав тебе останні 20 років. Я хотів би ще 20 років з тобою спілкуватися та дружити, але сьогоднішній день скасував ці плани. Друг, мені тебе дуже не вистачатиме. Рано чи пізно ми з тобою обов'язково зустрінемося десь на небесах… Обіцяю, що я захоплю з собою пляшку віскі. Спи спокійно», — написав у фейсбуці адвокат Олександр Авраменко.

Для тих, хто має можливість і бажання допомогти Катерині та маленькій Жені, повідомляємо реквізити брата Олексія:

5 375 414 102 897 914

Нікітін Андрій Сергійович

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що ракетні обстріли, які рф здійснює по території України, є свідченням безсилля путіна.

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