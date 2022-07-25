У Раді назвали головного претендента на крісло генпрокурора

Після відставки Ірини Венедиктової пост генерального прокурора України може обійняти керівник Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.



Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що в Раді вже почали збирати голоси за його призначення, передає «Суспільне».



Заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук підтвердила, що кандидатуру Костіна обговорювали сьогодні на засіданні фракції.



Андрій Костін пройшов до Ради за списком «Слуги народу» під 108-м номером за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака. До цього він очолював адвокатську фірму «Право».

З травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, у листопаді 2021 року очолив її.

Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вибув з конкурсу на етапі перевірки на доброчесність.



Відповідно до Конституції генпрокурор призначається на посаду та звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради.



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