Рада звільнила голову СБУ та генерального прокурора

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада звільнила з посади голову СБУ Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедиктову, яких президент Зеленський днями усунув з посад.



Зняття Баканова з посади голови СБУ підтримало 265 депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначивши, що депутати очікують на розслідування.

Баканова на засіданні Ради не було. Пізніше він опублікував звернення про свою роботу на посаді голови СБУ, в якому наголосив на «досягненнях» та заявив, що за кілька років змінити систему, яка складалася десятиліттями, складно.



«Не все з запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас слід пам'ятати — складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, який має необмежені ресурси», — написав ексглава СБУ.



Рада також звільнила Ірину Венедиктову з посади генеральної прокурорки України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.



«Рада підтримала звільнення Ірини Венедиктової як Генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення сталося з обговоренням.

Як і на Комітеті, гучних заяв чи звинувачень не було», — написав нардеп.

Звільнення Венедиктової підтримало 264 депутати.

Венедиктова обіймала посаду генпрокурорки з 17 березня 2020 року. Перед цим з грудня 2019-го тимчасово очолювала Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський провів низку звільнень та ротацій у СБУ.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter