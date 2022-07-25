Помер Пол Сорвіно, зірка фільмів «Славні хлопці» та «Ніксон»

У понеділок, 25 липня, у клініці Мейо у штаті Флорида після тривалої хвороби помер популярний голлівудський актор Пол Сорвіно. Йому було 83 роки. За свою довгу кар'єру уродженець Брукліна зіграв понад 120 ролей у кіно та серіалах.

Про смерть актора повідомила його дружина Ді Ді Сорвіно. «Наші серця розбиті. Іншого Пола Сорвіно не буде ніколи. Він був любов'ю всього мого життя та одним із найбільших виконавців на екрані та сцені», — написала вона.

Пол Сорвіно народився 13 квітня 1939 року у сім'ї вихідців з Сицилії. Зніматися в кіно почав у 70-х, проте успіх прийшов до нього набагато пізніше. Сталося це завдяки кримінальній драмі Мартіна Скорсезе «Славні хлопці», яка вийшла у 1990 році. Сорвіно зіграв у ній гангстера Пола Сісеро. Його партнерами були Роберт де Ніро, Рей Ліотта, Джо Пеші.

На початку 90-х Сорвіно запам'ятався мільйонам глядачів як сержант поліції Філ Серетта у серіалі «Закон та порядок».

У 1995 році він зіграв Генрі Кісінджера в драмі Олівера Стоуна «Ніксон».

До інших відомих фільмів за участю Сорвіно відносяться «Дік Трейсі», бойовик «Новачок» з Клінтом Іствудом, трилер «Фірма» з Томом Крузом, «Ромео+Джульєтта» з Леонардо Ді Капріо.

Ді Ді Бенкі стала його другою дружиною. Вони одружилися у грудні 2014 року. До цього Пол був одружений з Лоррейн Девіс. Вона народила йому трьох дітей. Міра і Майкл пішли стопами батька й стали акторами. Міра Сорвіно отримала премію «Оскар» за роль у фільмі Вуді Аллена «Велика Афродіта» (1995).

Пол Сорвіно був також відомий у США як скульптор. Його улюбленим матеріалом була бронза. У 2007 році він запустив у виробництво серію соусів для пасти. У основі лежали рецепти його матері. Крім того, актор мав чудовий голос і записав альбом разом з неаполітанським співаком Едді Наполі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного американського актора Тоні Сіріко. Він знімався разом із Полом Сорвіно у «Славних хлопцях», а з Мірою Сорвіно у «Великій Афродіті».

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