Помер популярний голлівудський актор Тоні Сіріко, зірка серіалів «Клан Сопрано» та «Ліллехаммер»

У п'ятницю, 8 липня, у Флориді на 80-му році життя помер популярний американський актор Тоні Сіріко. Він запам'ятався мільйонам глядачів за ролями у кримінальних драмах та серіалах. Грав у культових картинах «Славні хлопці», «Клан Сопрано», «Ліллехаммер».

Акторську кар'єру Сіріко розпочав у 1974 році. Йому дав епізодичну роль Френсіс Форд Коппола у своєму фільмі «Хрещений батько 2». Ім'я дебютанта навіть не значилося у титрах, проте його життя повністю змінилося.

Коппола шукав певний типаж. Йому потрібний був італієць із кримінальним досвідом для повної вірогідності. Сіріко повністю підходив. Тоні народився у Брукліні в італійському кварталі. Вже у сім років його вперше заарештувала поліція за дрібну крадіжку. До 1974 року в поліцейському досьє Сіріко було 28 арештів та одне відсиджування, не десь, а у знаменитій в'язниці Сінг-Сінг! Він провів там 20 місяців.

Завдяки Копполі Тоні Сіріко став актором. З ним любили працювати Мартін Скорсезе («Славні хлопці», «Казино») та Вуді Аллен. У Аллена Сіріко знявся в десятці картин — «Кулі над Бродвеєм», «Велика Афродіта», «Всі кажуть, я тебе кохаю», «Знаменитість», «Світське життя» та інші.

Останні кілька років Тоні Сіріко не знімався. В нього виявили деменцію. Помер відомий актор у будинку для людей похилого віку у Форт-Лодердейлі за три тижні до свого 80-річчя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитого американського актора Джеймса Каана. Він прославився насамперед роллю Сонні Корлеоне у «Хрещеному батькові».

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