Дженніфер Лопес на своє 53-річчя знялася у чому мати народила

У неділю, 24 липня, зірці Голлівуду Дженніфер Лопес виповнилося 53 роки. Свій день народження відома актриса та співачка відсвяткувала у Парижі, куди вона вирушила у медовий місяць з Беном Аффлеком. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Лопес і Аффлек одружилися в Лас-Вегасі. З нареченими полетіли 14-річна Емма, донька Дженніфер від її шлюбу з Марком Ентоні, та 16-річна Вайолет, дочка Бена від його шлюбу з Дженніфер Гарнер.

Західні ЗМІ стверджують, що вдень Аффлек і Лопес гуляють Парижем разом із дівчатками, а вечори проводять удвох у різних модних ресторанах.

Наречені в Парижі

Дарма що медовий місяць, Дженніфер продовжує працювати. У день її народження з'явилися фотографії, на яких зірка позує в чому мати народила. Знімки створені для реклами бальзаму, який незабаром з'явиться у продажу під маркою JLo Body. Баночка такого засобу для догляду за шкірою тіла коштуватиме 65 доларів.

Лопес обіцяє, що бальзам допоможе жінкам зробити їхні тіла пружними та гладкими. Особливо він хороший для догляду за стегнами та сідницями. Тому навряд чи варто дивуватися, чому Дженніфер оголила свої принади. Товар, як кажуть, обличчям!

386

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter