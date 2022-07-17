У неділю, 17 липня, стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися! Три місяці тому зірки Голлівуду оголосили про заручини й тепер отримали свідоцтво про шлюб. Воно було виписано в окрузі Кларк, штат Невада 16 липня. У документі вказані повні імена подружжя — Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Поки не відомо, чи мають намір наречені влаштовувати пишне весілля. Можливо, вони вирішать обійтися без цього.

Нагадаємо, Бен і Дженніфер вже були заручені. Їхній роман тривав з 2002 по 2004 рік. Однак пара не витримала божевільної уваги з боку ЗМІ та шанувальників. Заручини були розірвані. Пройшло багато років, перш ніж Бенніфер (так називають цю пару західні ЗМІ) зійшлися знову.

На той момент в Аффлека за спиною був шлюб з актрисою Дженніфер Гарнер, яка народила Бену трьох дітей — доньку Вайолет (16 років), доньку Серафіну (13 років) та сина Семюела (10 років). Подружжя розлучилося у 2018 році.

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У Лопес двоє дітей — 14-річні близнюки Емма та Максиміліан. Дженніфер народила їх у шлюбі зі співаком та актором Марком Ентоні. Вона розлучилася з ним у 2011 році після майже семи років шлюбу. І це було її третє розлучення. До знайомства з Аффлеком Лопес встигла двічі побувати заміжня — за кубинцем Оджані Ноа та танцюристом Крісом Джаддом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшло весілля Брітні Спірс.

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