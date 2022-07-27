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Події

«Газу взимку не буде»: на Донеччині мер просить місцевих евакуюватися і розповідає, як це зробити

20:00 27 липня 2022
Вадим Лях

Мер міста Слов'янська Вадим Лях заявив у ефірі «Еспресо», що зима стане для посадовців справжнім випробуванням, із яким навряд чи вдасться справитись.

«Перезимувати у Слов'янську буде майже неможливо, треба їхати. В опалювальний сезон газу не буде. Єдиний спосіб для опалення — це електрика або інші котли. Якщо всі мешканці Донеччини увімкнуть опалювальні пристрої — інфраструктура ляже. У багатоповерхівках буде перезимувати майже неможливо».

Додамо, що Слов'янськ майже щодня піддається масованим обстрілам зі сторони окупантів. Втім, виїхати у населення ще є шанс.

«На 26 липня, заплановано автобус до Покровська до евакуаційного поїзда «Покровськ-Львів». У середу повеземо до Житомирської області, місто Коростень, з розселенням, — йдеться на офіційній сторінці Вадима Ляха — У четвер — знову Покровськ. — У п'ятницю, 29 липня — Коростень. Не ризикуйте! Збирайтеся зараз, поки є місця та можливість!«

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що тепер на порталі ДІЯ можна замовити дублікат чи витяг з документів та не боятися за збереження критично важливих документів.

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