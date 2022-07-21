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Суспільство та люди

Дублікати важливих документів тепер можна замовити в «Дії»: як це зробити

14:21 21 липня 2022
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В Україні розширюють перелік сервісів, доступних через портал «Дія». Днями через «Дію» запустили процедуру віддаленої ідентифікації для пенсіонерів, які мешкають на окупованій території України.

Відсьогодні на порталі можна замовити дублікат чи витяг з документів.

Зробити це нескладно — лише кілька кліків.

«Якщо ви втратили або забули, скажімо, свідоцтво про шлюб при евакуації або переїзді, замовте його повторну видачу на порталі „Дія“ — просто заповніть форму», — йдеться у повідомленні.

На цей час можна замовити дублікати та виписки про:
- народження;
- смерть;
- зміну імені;
- реєстрацію та розірвання шлюбу.

Отримати документи можна у РАГСах або замовити доставку через «Укрпошту».

Нагадаємо, після 24 лютого у додатку «Дія» з'явився «еДокумент» — тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу. Він підтягує дані паспорта, а також картки платника податків.

За допомогою «еДокумента» можна підтвердити особу під час перевірки представниками поліції чи бійцями територіальної оборони на блокпостах.

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