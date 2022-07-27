Як роботодавцю отримати компенсацію за ВПО: особливості та порядок процедури

Ще у травні ДІЯ запустила послугу на порталі — Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Але звісно у роботодавців виникають запитання щодо практичного користування послугою. Відповіді на них дала Голова Комітету з трудового права НААУ Вікторія Поліщук.

«Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022 р. (у редакції від 07.07.2022 р.).

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, зокрема і тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи".

Що робити роботодавцю для отримання компенсації?

Не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи подати до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі — центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі — заява):

-в електронній формі — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал ДІЯ);

-в паперовій формі — особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованому за місцезнаходженням роботодавця. До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема на адресу електронної пошти), додаються:

копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Якщо подавати заяви в електронній формі через Портал ДІЯ, то як бути?

Тоді роботодавець повинен

створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі ДІЯ та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу ДІЯ і містить такі відомості:

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, згідно з ЄДРПОУ;

- дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

- розрахунковий рахунок роботодавця.

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