Фрілансер не повинен працювати більше 40 годин (або 6 днів) на тиждень: ВР ухвалила новий закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо трудових відносин з фрілансерами. Серед ключових моментів— врегулювання робочого часу та закріплення соціальних гарантій для найманих співробітників.

«Трудовий договір з нефіксованим робочим часом — це особливий вид трудового договору, за яким не встановлено чіткого графіку роботи, працівник (фрілансер) виконує таку роботу виключно за запитом (завданням) роботодавця, — пояснює старша юристка практики судових спорів Юлія Рябець. — Це забезпечить гнучкість у виборі форми трудових відносин, збільшення мобільності працівника при реалізації його права на працю. Нині безліч спеціалістів співпрацюють на регулярній основі з різними компаніями, але на підставі цивільно-правових договорів, тобто, поза трудовими відносинами. Такі договірні відносини можуть бути визнані Держпрацею як „приховані трудові відносини“, а це є порушенням законодавства та передбачає штраф — 65 000 грн. Тому була потреба у створені альтернативної форми трудових відносин, враховуючи особливості робочих процесів фрілансерів».

Що передбачають зміни?

Надають можливість таким працівникам поєднувати легальну роботу у кількох роботодавців і при цьому мати базові соціальні гарантії (відпустка, лікарняний тощо) та захищають працівника від потенційних зловживань з боку роботодавця (наприклад щодо часу).

Роботодавці натомість мають можливість легально використовувати потенціал таких спеціалістів в окремих проєктах, сплачуючи заробітну плату за фактично відпрацьований час (виконану роботу).

Роботодавець самостійно визначатиме необхідність та час залучення працівника до роботи і її обсяг.

Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.

Мінімальна тривалість робочого дня не встановлена, що також надає можливість визначати зручний графік як для фрілансера, так і для роботодавця.

Кількість базових годин, у які від працівника можуть вимагати виконувати роботу не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів на тиждень.

Можуть бути прописані додаткові підстави припинення таких трудових відносин, що фіксуються у договорі.

Що повинен містити трудовий договір з нефіксованим робочим часом?

Інформацію про:

спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи,

спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або відмовитися від її виконання інтервали, в які від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні).

Також згодом буде затверджена типова форма такого трудового договору. Але у будь-якому випадку рекомендуємо не нехтувати детальними умовами такого трудового договору.

Що ще слід знати роботодавцям?

Кількість таких трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів. Якщо у вашому штаті працевлаштовано не більше 10 працівників — маєте право на заключення лише одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. При нарахуванні заробітної плати (доходів) працівникам — ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

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