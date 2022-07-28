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Події

Непрохана гостя: у квартиру на першому поверсі вповзла рідкісна змія — маїсовий полоз

13:01 28 липня 2022
змія

У Дніпрі вчора сталася незвичайна історія — жінка виявила у своїй квартирі змію.

Як повідомили в обласному главку ДСНС, близько восьмої години вечора 27 червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від переляканої жінки про те, що вона виявила змію у себе в квартирі на вулиці Суворова у Чечелівському районі.

Квартира жінки знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки. Рідкісна змія — маїсовий полоз — була в одній з кімнат.

Рятувальники забрали плазуна до себе у підрозділ. Через 40 хвилин з'явився господар змії та отримав рептилію.

«З чоловіком проведено роз'яснювальну роботу з правильного та безпечного утримання таких своєрідних домашніх улюбленців», — додали в ДСНС.

Маїсовий полоз — невелика неотруйна змія, яка мешкає у Північній Америці. Популярна у приватних колекціях любителів рептилій, де відома як червона щуряча змія.

Нагадаємо, раніше подібну рептилію виявив у своєму будинку мешканець Рівного. Ми писали про те, що робити, коли кусає змія.

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