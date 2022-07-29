Спадкоємець Беленюка: 17-річний українець Поковба став чемпіоном світу (відео)

17-річний український борець греко-римського стилю Євген Поковба, який виступає у ваговій категорії до 45 кг, завоював «золото» на юнацькому чемпіонаті світу, що проходить у Римі.

У столиці Італії наш співвітчизник розпочав виступ із упевненої перемоги над грузином Гіоргі Кочалідзе (6:2), потім легко здолав Бекнура Мукана з Казахстану (6:0), а у півфіналі у важкому поєдинку впорався з іранцем Пайямом Фарзадом Ахмаді Балоотакі (9:7).

У фіналі Євген зійшовся із Шахзодом Рузіохуновим із Узбекистану, не залишивши супернику жодного шансу на перемогу — 9:0 на користь українця!

Примітно, що це вже друга велика нагорода для нашого співвітчизника цього року — у червні Поковба тріумфував на чемпіонаті Європи, який проходив у Бухаресті (Румунія). Ось такий спадкоємець нашого олімпійського чемпіона Жана Беленюка росте…

Додамо, що на світовій першості ще дві українки принесли медалі до скарбнички нашої збірної. Марія Зенкіна виборола «срібло» у ваговій категорії до 73 кг, поступившись у фіналі Прійє Прійє з Індії, а Анастасія Польська (до 43 кг) стала бронзовим призером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український стрибун у висоту Андрій Проценко з рекордом завоював дебютну медаль чемпіонату світу.

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