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Спорт

Українець Проценко з рекордом завоював дебютну медаль чемпіонату світу

8:49 19 липня 2022
Андрій Проценко

34-річний Андрій Проценко, який переміг на престижному турнірі в Бельгії після 40 днів, проведених в окупації, приніс Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики, що стартував у американському Юджині.

У секторі для стрибків у висоту уродженець Херсона виборов «бронзу». Подолавши планку 2,33 метри, Проценко показав свій найкращий результат сезону та випередив італійця Джанмарко Тамбері, який став четвертим, лише за рахунок меншої кількості спроб на «медальній» висоті.

Додамо, що ця нагорода стала для нашого співвітчизника дебютною на світових першостях, які проводяться на відкритому повітрі — вісім років тому, у 2014-му, Андрій став срібним призером на чемпіонаті світу в закритому приміщенні, що проходив у польському Сопоті.

Чемпіоном же з рекордом сезону (2,37 м) став Мутаз Есса Баршим із Катару, а «срібло» дісталося корейцю У Сан Гьоку, який установив національний рекорд (2,35 м).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Проценко став віцечемпіоном «Діамантової ліги"-2021.

Фото Facebook Федерації легкої атлетики України

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