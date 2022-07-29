В Рівному проводять «дерусифікацію», яка піде на користь ЗСУ і наблизить перемогу

У Рівному на базі місцевих бібліотек проводять благодійну акцію «Російську літературу — на макулатуру, а гроші — на ЗСУ». Кожен охочий може принести туди з дому книги, які написані ворожою мовою, чи які пропагують ідеологію «руського миру» та відверто підтримують війну проти України. Після того їх відправлять на перероблення, а за вторговані кошти придбають генератор військовим. Таким чином, зазначають організатори, дерусифікація допоможе наблизити перемогу.

«Взагалі цю акцію започаткувала одна зі столичних книгарень, а наше міське управління культури та туризму разом із централізованою бібліотечною системою підтримали. То ж ми оголосили в себе такий збір. Тим більше з початку вторгнення росії до нас звертаються багато читачів, які переглянули свої домашні бібліотеки й знайшли там чимало російськомовної класики, детективи та інші книги. Запропонували принести нам. Але ми від 2014 року взагалі намагаємось літературу мовою країни-агресорки не комплектувати. Вже почали чистку власних фондів з метою, аби якомога більше залишилось книг українською мовою, — розповіла «ФАКТАМ» директорка централізованої системи бібліотек міста Рівне Вікторія Гупалюк. - Якщо це буде 4−5 книг, то ніхто не захоче везти їх в другий кінець міста. Тому для того, аби людям було зручно, маємо аж 11 бібліотек, куди вони можуть принести літературу. Десять із них у місті, ще одна — у смт Квасилів.

Усе добровільно, ми нічого не вимагаємо. Кінцевої дати акції немає, через два-три тижні підіб’ємо підсумки того, скільки принесли книг, а там вже будемо розуміти, як далі діяти. Можливо, будемо практикувати на постійних засадах. Тим паче, маємо досвід схожий — на початку війни ми здали тонну макулатури, яку переробили на туалетний папір бійцям на передову".

За словами бібліотекарки, усю зібрану літературу забере громадська організація «Допомога армії Рівне», яка опікується воїнами. Після здачі макулатуру всі отримані кошти підуть на придбання генератора на фронт.

Нагадаємо, в рамках дерусифікації в Києві містяни просять демонтувати монумент Зої Космодем’янській.

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