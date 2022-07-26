Дерусифікація в дії: кияни просять демонтувати монумент Космодем’янській

У переліку пам’ятників, які планують знести у Києві як нагадування про часи СРСР та комуністичні ідеали, пам’ятника Зої Космодем’янській немає. То ж місцеві жителі вирішили виправити це та створили петицію щодо демонтажу монумента, що розташований на вулиці О. Гончара 74а.

«Пам'ятник особі, яка не причетна до розбудови чи розвитку м. Києва, яка не є видатною персоною, а є лише черговим радянським інструментом пропаганди», — пише автор петиції Данило Акуленко.

Наразі петиція зібрала 69 підписів із 6000 потрібних. Але у киян є ще півтора місяці, аби проголосувати за цю ініціативу.

Нагадаємо, на початку війни з німецькими фашистами Зою Космодем'янську разом з іншими комсомольцями в складі спецзагонів готували для диверсійних акцій на окупованих загарбниками територіях для реалізації сталінської тактики «випаленої землі». Під час битви за Москву загонам дали завдання спалити всі будівлі в радіусі 200 км від Москви, щоб німецьким військам не було де зігрітися й переночувати. В тому числі і житло цивільного населення. Зоя Космодем’янська встигла організувати підпал трьох будинків. Під час другої спроби підпалу житель села підняв тривогу, і вона була заарештована. Її катували і стратили 29 листопада 1941 року.

Раніше у столиці України демонтували пам'ятник на честь дружби Києва і Москви. Крім того, кияни обрали нові назви для п'яти станцій столичного метрополітену.

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