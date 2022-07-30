39.93 / 41.40 40.24 / 42.01
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Смертоносний потоп: внаслідок повені у США загинули вже 25 людей

11:30 30 липня 2022
Повінь у Кентуккі

У п'ятницю, 29 липня, президент США Джо Байден розпорядився надати федеральну допомогу округам штату Кентуккі, які постраждали від сильної повені. За останніми даними, загинули 25 людей. Вдесятеро більше тих, хто поки вважається зниклими безвісти, повідомив журналістам губернатор Кентуккі Енді Бешир.

Зливи йшли протягом кількох днів, не перестаючи. Потоки води та бруду затопили будинки та розмили дороги. Річки вийшли з берегів.

«Кількість жертв зростатиме. Можливо, воно подвоїться», — сказав Бешир. За його словами, без електрики залишилися 23 тисячі будинків та підприємств. Пошукові та рятувальні операції продовжуються. У них беруть участь Національна гвардія штату. Використовуються гелікоптери та катери.

Шокуючі відео та фото з зони стихійного лиха показують, що багато будинків майже повністю пішли під воду. Видно лише їхні дахи. Дороги перетворилися або на річки, або на болота.

Повінь може поширитися на інші штати — Теннессі, Неваду, Західну Віргінію.

Від злив потерпає також Лас-Вегас. Це призвело до того, що було підтоплено кілька знаменитих казино, зокрема Circa та Planet Hollywood. Очевидці розповідають, що вода лилася потоком на ігрові столи з величезної дірки у стелі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про повінь у Сочі.

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

Дмитро Вівчарюк

«Бабуся просила меду: «У кімнаті чотири дні лежить мій покійний чоловік, хочу солодкого, щоб той запах перебити»: розповідь відомого актора про волонтерство

гривні

ООН матеріально допоможе українським пенсіонерам: як оформити виплату

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту