Смертоносний потоп: внаслідок повені у США загинули вже 25 людей

У п'ятницю, 29 липня, президент США Джо Байден розпорядився надати федеральну допомогу округам штату Кентуккі, які постраждали від сильної повені. За останніми даними, загинули 25 людей. Вдесятеро більше тих, хто поки вважається зниклими безвісти, повідомив журналістам губернатор Кентуккі Енді Бешир.

Зливи йшли протягом кількох днів, не перестаючи. Потоки води та бруду затопили будинки та розмили дороги. Річки вийшли з берегів.

«Кількість жертв зростатиме. Можливо, воно подвоїться», — сказав Бешир. За його словами, без електрики залишилися 23 тисячі будинків та підприємств. Пошукові та рятувальні операції продовжуються. У них беруть участь Національна гвардія штату. Використовуються гелікоптери та катери.

Шокуючі відео та фото з зони стихійного лиха показують, що багато будинків майже повністю пішли під воду. Видно лише їхні дахи. Дороги перетворилися або на річки, або на болота.

Повінь може поширитися на інші штати — Теннессі, Неваду, Західну Віргінію.

Від злив потерпає також Лас-Вегас. Це призвело до того, що було підтоплено кілька знаменитих казино, зокрема Circa та Planet Hollywood. Очевидці розповідають, що вода лилася потоком на ігрові столи з величезної дірки у стелі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про повінь у Сочі.

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