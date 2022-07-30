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Спорт

Титуловану спортсменку під час тренування на смерть збив автомобіль

14:10 30 липня 2022
Цудой Міядзакі

Трагедією завершилося рядове тренування для 25-річної японської тріатлоністки Цудой Міядзакі.

Після участі в Кубку світу, що проходив в іспанській Понтеведрі, спортсменка залишилася на індивідуальному зборі у Франції. Цудой їхала на велосипеді трасою неподалік Орлеана, і в цей момент її збив автомобіль. Отримані травми виявилися несумісними із життям, і японка померла на місці.

Місце трагедії

Подробиці того, що сталося, поліція не розголошує. Відомо лише, що Федерація тріатлону Японії відправила своїх представників до Франції для допомоги у розслідуванні смертельного інциденту.

Зазначимо, що Міядзакі почала займатися тріатлоном під час навчання в коледжі та за короткий час досягла неймовірних успіхів. Зокрема, у 2019 році дівчина виграла молодіжний (до 23 років) чемпіонат Японії й її розглядали як одну з головних претенденток на медалі на двох найближчих Олімпіадах — у Парижі-2024 та Лос-Анджелесі-2028.

Чудом Міядзакі прогнозували медалі у тріатлоні на двох найближчих Олімпіадах

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одна з наймолодших учасниць Олімпіади-2020 Ейя Гесгес із Тунісу загинула на тренуванні.

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