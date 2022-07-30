США та Китай балансують на межі війни через Тайвань

У суботу, 30 липня, ситуація навколо Тайваню загострилася до краю. Цього дня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вирушила у турне країнами Азії. Вона має намір побувати в Японії, Південній Кореї, Малайзії та Сінгапурі. Раніше Пелосі заявляла, що відвідає також Тайвань.

Це викликало вкрай негативну реакцію у Пекіні. У четвер, 28 липня, відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Їхня розмова тривала близько трьох годин. В одному кабінеті з Байденом перебували в цей час його помічник із національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, головний заступник помічника президента США з нацбезпеки Джон Файнер, координатор у справах регіонів Індійського та Тихого океанів у Раді національної безпеки (СНБ) при Білому домі Курт Кемпбелл і старший директор Китаю в СНБ Лора Розенбергер.

Все це вказує на те, що азіатське турне Пелосі додало масу клопоту Білому дому. Байдену довелося запевнити китайського лідера, що Вашингтон залишається прихильним до політики «одного Китаю», яка проводиться Сполученими Штатами з 1970-х років. США виступають проти односторонньої зміни статус-кво будь-якої зі сторін і віддані підтримці миру та стабільності в районі Тайванської протоки, наголосив Байден.

Однак його слова не переконали Сі Цзіньпіна. Китайський лідер застеріг США від гри із вогнем. «Ті, хто грають з вогнем, самі в ньому згорять», — заявив він.

І ось, коли літак із Пелосі вже вилетів, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала навчання з бойовими стрільбами біля острова Пінтань (провінція Фуцзянь). Він відокремлений від Тайваню неширокою протокою.

Стрільби проводяться з 08:00 до 21:00 за місцевим часом. Всім судам тимчасово заборонено заходити до зазначеного району. Паралельно тривають китайські навчання у чотирьох районах Південно-Китайського моря.

Західні ЗМІ звертають на жорстку риторику Сі Цзіньпіна. Зазвичай китайський лідер використовує дипломатичну мову.

Військові навчання КНР змусили владу Тайваню терміново робити зусилля щодо захисту кордонів. Тайвань розгорнув системи ППО у міжнародному аеропорту Таоюань, який є цивільним об'єктом.

Вашингтон опинився у дуже складному становищі. Якщо Пелосі все ж таки вирішить відвідати Тайвань, це може призвести до збройного конфлікту в регіоні. Якщо вона відмовиться, це означатиме, що Білий дім наляканий і поступається тиску з боку Пекіна.

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