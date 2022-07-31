Анатолій Чубайс перебуває у реанімації з рідкісним захворюванням

У неділю, 31 липня, стало відомо, що колишній голова «Роснано» Анатолій Чубайс перебуває в реанімації в одній з європейських клінік. Він потрапив туди із синдромом Гійєна-Барре. Це рідкісне захворювання, у якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви, що призводить до втрати контролю за кінцівками.

Першою про госпіталізацію Чубайса повідомила телеведуча Ксенія Собчак. Вона послалася на дружину колишнього керівника «Роснано» Авдотью Смирнову.

«Говорила щойно з Авдотьєю. Стан нестабільний. Стало погано, раптом почали відніматися руки та ноги. Ось коментар особисто Анатолія Борисовича: «Я госпіталізований в одну з європейських клінік із діагнозом синдром Гійєна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний», — написала Собчак у своєму Telegram-каналі.

Пізніше анонімне джерело з оточення Чубайса повідомило, що стан пацієнта після початку лікування покращився.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», наприкінці березня стало відомо, що Анатолій Чубайс, який обіймав посаду спецпредставника президента Росії Володимира Путіна, пішов у відставку і залишив країну. Його потім бачили у Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що Чубайс звільнився з усіх російських компаній, у яких працював, зокрема, АФК «Система» та «Електрозавод».

Медики кажуть, що розвитку синдрому Гійєна-Барре нерідко передує перенесена пацієнтом бактеріальна чи вірусна інфекція. Перші симптоми захворювання — слабкість або поколювання відчуття. Зазвичай вони починаються в ногах і можуть потім поширюватися на руки та обличчя. У деяких людей ці симптоми можуть призводити до паралічу ніг, рук або м'язів обличчя. Більшість пацієнтів повністю одужують.

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