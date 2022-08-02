Правосуддя відбулося: Байден заявив про ліквідацію лідера «Аль-Каїди»

Увечері 1 серпня президент США Джо Байден офіційно заявив про ліквідацію лідера міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда» Аймана аз-Завахірі. Секретну операцію проводило ЦРУ. Американській спецслужбі вдалося встановити точне місцеперебування аз-Завахірі. Його знайшли у Кабулі. Після цього було завдано удару безпілотника.

«Правосуддя відбулося. Лідера терористів більше нема. Ми ніколи не відступаємо», — наголосив Байден.

Він уточнив, що під час операції ЦРУ ніхто з членів родини аз-Завахірі не постраждав. Немає жертв і серед цивільного населення в Афганістані.

«Ми сподіваємося, що ліквідація глави „Аль-Каїди“ принесе заспокоєння родичам жертв терактів 11 вересня 2001 року», — сказав Байден.

А ось представник руху «Талібан», який уже рік перебуває при владі в Афганістані, засудив удар дрона по Кабулу. «Ця американська операція порушує міжнародні принципи», — сказав Забіхулла Муджахид.

Агентство Reuters повідомляє, що операцію ЦРУ в Кабулі було здійснено 31 липня. Вона стала найпотужнішим ударом по «Аль-Каїді» з того часу, як 10 років тому американський спецпідрозділ ліквідував засновника цієї терористичної організації Усаму бен Ладена.

Аз-Завахірі став його наступником. У 2021 році він записав відео, присвятивши його 20-м роковинам терактів 11 вересня в США. Тоді терористи захопили чотири рейсові пасажирські літаки. Два з них протаранили вежі Світового торговельного центру у Нью-Йорку. Обидва хмарочоси завалилися. Загинули сотні людей. Третій літак був направлений на будівлю Пентагону у передмісті Вашингтона. Міністерству оборони США було завдано збитків. Команда та пасажири четвертого лайнера завадили терористам здійснити їхній задум. Передбачається, що літак мав атакувати будівлю Капітолія у Вашингтоні. Однак завдяки героїзму простих американців він упав у поле в штаті Пенсільванія. Усі, хто був на борту, загинули. Загальна кількість жертв терактів 11 вересня 2011 року становила 2 977 осіб. Ще 24 особи досі вважаються зниклими безвісти.

Тодішній президент США Джордж Буш-молодший запровадив війська до Афганістану. Його підтримали союзники з НАТО. Антитерористична коаліція тримала свій контингент в Афганістані. Президент Байден минулого року ухвалив рішення вивести американські війська з цієї країни. Так зробили й інші західні держави. В результаті бойовики руху «Талібан» за лічені дні встановили контроль над усім Афганістаном, зокрема Кабулом. Прихід до влади талібів спровокував хвилю насильства та терактів у країні.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter