Сім років ув'язнення: у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія

У понеділок, 1 серпня, суд округу Колумбія ухвалив вирок жителю Техасу Гаю Реффітту у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року. Як уже повідомляли «ФАКТИ», того дня прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолія у Вашингтоні, коли там проходило засідання Конгресу США. На ньому мали затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися у листопаді 2020 року. Трамп програв їх Джо Байдену, але відмовлявся визнати це.

Суддя округу Колумбія Дабні Фрідріх відправила Реффітта у в'язницю на сім років та три місяці. Це найжорсткіша кара з тих, що вже отримали учасники штурму Капітолія.

При цьому прокурор просив для Реффітта вдвічі більший термін — 15 років за ґратами.

Гай Реффітт, якому в січні 2021 року було 49 років, перебував у мілітаризованому радикальному ультраправому угрупованні «Трьохвідсотники». Вона закликає боротися з федеральною владою США та будь-якими способами захищати право на володіння вогнепальною зброєю.

Реффітт 6 січня 2021 року проніс зброю на територію перед Капітолієм, де зібрався натовп прихильників Трампа. Прокуратура представила суду відео- та фотоматеріали, які доводять, що саме Гай найголосніше закликав штурмувати Капітолій. Він напав на поліцейських.

Крім того, повернувшись додому до Техасу, Реффітт погрожував своїм синові та дочці. Вони хотіли заявити на нього у ФБР, оскільки не схвалювали дії батька. «Якщо ти мене здаси, ти зрадник. А зрадники заслуговують на кулі!» — заявив Гай 18-річному синові. Той заявив на батька і дав свідчення в суді.

Адвокат Реффітта не заперечував участі підзахисного в заворушеннях на Капітолійському пагорбі. Проте намагався виправдати його дії тим, що Гай тривалий час був без роботи, і це спричинило депресію. Саме депресія підштовхнула Реффітта до вступу до лав «Трьохвідсотників» і зробила його прихильником Трампа. Захист просив для підсудного два роки позбавлення волі. Зважаючи на те, що Гай уже провів 19 місяців під арештом, він міг би вийти на волю до Різдва.

Штурм Капітолію став предметом розслідування. Палата представників Конгресу США створила спеціальну комісію, яка вивчила понад 140 тисяч документів та опитала понад тисячу свідків для прояснення ролі Трампа у подіях 6 січня. Під час першого засідання на початку червня комісія поклала на 45 президента США головну відповідальність за заворушення у Вашингтоні. Після восьмих публічних слухань у роботі комісії оголошено перерву. Наступне засідання заплановане на вересень. Трамп заперечує свою провину. Мало того, він має намір знову балотуватися на пост президента США у 2024 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що криваву бійню в Іллінойсі в День незалежності США влаштував затятий прихильник Трампа. Він розстріляв учасників та глядачів традиційного параду.

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