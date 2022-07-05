Криваву бійню в Іллінойсі на День незалежності влаштував затятий прихильник Трампа

У вівторок, 5 липня, влада американського штату Іллінойс заявила про арешт підозрюваного в розстрілі учасників і глядачів параду в місті Хайленд-Парк. Збройний напад було скоєно 4 липня, коли американці святкували День незалежності. Як вважає ФБР, бійню в заможному передмісті Чикаго влаштував Роберт Є. Крімо III.

Він розташувався з гвинтівкою на даху однієї з будівель, повз яку проходили учасники параду. Поліція вважає, що туди 22-річний Крімо заліз по пожежних сходах.

Роберт Є. Крімо III

Розстрілявши патрони, що були в нього, він кинув на даху гвинтівку, а сам зник. Пошуки стрільця тривали кілька годин. Крімо спробував виїхати машиною. Його переслідували кілька патрульних автомобілів. Зрештою, підозрюваний зупинився і вийшов з машини, піднявши вгору руки. Опір він не чинив. У ході обшуку у нього знайшли ніж.

Момент арешту стрілка

За уточненими даними, внаслідок стрілянини загинули шестеро людей. П'ятеро померли на місці, шостий помер дорогою до лікарні. Усі жертви — повнолітні.

Вогнепальні поранення отримали 25 людей. Молодшому з них вісім років. Старшому — 85 років. Після надання медичної допомоги 19 постраждалих вирушили додому. Їхній стан не викликає занепокоєння. Шестеро госпіталізовано. Їхні поранення розцінюються як важкі, але не загрожують життю.

Збройні поліцейські цілий день патрулювали вулиці Хайленд-Парку

ФБР вважає, що Крімо діяв самотужки. Його мотиви ще належить встановити. На цей час відомо, що Роберт був зациклений на насильстві. Минулого року він виклав на різних інтернет-платформах кілька анімованих відеокліпів. Головним героєм кожного із них був сам Крімо. Він зображував себе у камуфляжному одязі зі зброєю в руках. Фоном використовувалися пісні з популярних бойовиків та відеоігор-«стрілялок».

В одному з таких кліпів Роберт мультяшний заявляє: «Я повинен зробити це. Така моя доля». У кліпі під назвою Toy Soldier («Іграшковий солдатик») Крімо лежить обличчям вниз у калюжі власної крові. Його оточили поліціянти.

Останнє відео Роберт виклав 26 жовтня 2021 року в Twitter. Він назвав його «Я не робот».

Декілька відео були доступні на популярній музичній платформі Spotify. Крімо взяв собі псевдонім — Awake The Rapper («Репер Прокинься»). Його «пісні» зібрали 16 тисяч переглядів.

Батько Роберта — успішний бізнесмен. Боб-старший балотувався у мери. Мати Деніз відносить себе до мормонів і займається цілительством.

Крімо позиціонує себе як затятий прихильник Дональда Трампа.

Лише у 2022 році в США було скоєно 309 збройних нападів у громадських місцях. Це 11 випадків використання вогнепальної зброї проти випадкових людей на тиждень.

Так, 1 червня у місті Талса, штат Оклахома, невідомий розстріляв відвідувачів медичного центру. А 25 травня в Ювалді, штат Техас, 18-річний підліток влаштував бійню у місцевій школі. Він застрелив 19 дітей та двох вчительок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масовий розстріл у торговому центрі в Копенгагені. Там 22-річний данець убив трьох людей. За останніми даними, стрілок проходив лікування в психіатричній клініці.

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