Намагалися посварити Зеленського з Залужним та обливали брудом першу леді: в Україні ліквідували потужну ботоферму

В Україні ліквідували чергову ботоферму, яка розхитувала ситуацію у країні.



Як повідомили у СБУ, мільйонна ботоферма працювала на замовлення однієї з політсил. Тролі розхитували ситуацію в Україні. Вони масово розповсюджували через інтернет дезінформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва країни, про нібито конфлікт між президентом Зеленським та головкомом Залужним. Їхні брудні пости були спрямовані і на дискредитацію першої леді Олени Зеленської.

Боти працювали з численними групами у соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів.

Керівником злочинної групи виявився громадянин росії, який проживав у Києві та позиціював себе як «політичний експерт».

За даними слідства, він організував ботоферму на замовлення однієї з українських політсил, а для координації дій був на «зв'язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Встановлено, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого учасники групи керували необмеженою кількістю анонімних облікових записів у найбільш популярних соцмережах.

Обладнання ферми було встановлено у різних містах — Києві, Харкові та Вінниці.

Керівник ботоферми неодноразово публікував деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіаресурсах, підконтрольних його кураторам.

Правоохоронці під час обшуків вилучили:

- апаратно-програмний комплекс, що забезпечував функціонування ботоферми;

- 5000 сім-карт, які зловмисники використали для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;

- 200 «Proxy» — серверів для заміни IP-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

Крім того, на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських YouТube-каналів з аудиторією понад 15 млн передплатників. Передано на блокування понад 1500 Telegram-каналів та ботів, понад 1500 акаунтів у Instagram, Facebook та TikTok.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми, повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, нещодавно російські хакери запустили черговий фейк про президента Володимира Зеленського — нібито він хворий і перебуває в реанімації. «Новина» прозвучала в мережі радіостанцій TAVR Media. У радіохолдингу повідомили, що зловмисники здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій.

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