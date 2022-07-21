Рашисти запустили фейк про Зеленського у реанімації: президент відповів (відео)

Російські хакери запустили черговий фейк про президента Володимира Зеленського.

Новина про те, що нібито Зеленський хворий та перебуває у реанімації, а його прямі зобов'язання виконує речник Руслан Стефанчук, пролунала у мережі радіостанцій TAVR Media.

«Радіо „Байрактар“ та „Мелодія“ хакнули та сказали, що Зеленський у реанімації, а його прямі зобов'язання виконує Стефанчук. Це звичайне вкидання від русні. На більше вони не здатні», — передає Telegram-канал «Інформатор Україна».



Зеленський на своїй Instagram-сторінці спростував фейк про те, що він «перебуває у реанімації»



«Так міцно, як зараз, я себе ще ніколи не відчував. І погана новина для всіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. За всієї поваги до людей похилого віку, але 44 — це не 70» , — сказав президент.



У радіохолдингу повідомили, що зловмисники здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media.

В управлінні радіогрупи — дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і — віднедавна — Радіо Байрактар, передає Держспецзв’язок.



Це не перший фейк, пов'язаний з ім'ям Зеленського. У перші дні повномасштабного російського вторгнення ворожі хакери запустили у телеефір фейкову заяву про капітуляцію Зеленського.

Фото скріншот відео

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