Антивакцинатори довели жінку-лікаря до самогубства

Європейські ЗМІ палко обговорюють загибель австрійського лікаря Лізи-Марії Келлермайр (на фото у заголовку). Тіло 36-річної жінки було знайдено 29 липня у її кабінеті. Австрійська поліція вважає, що медик наклала на себе руки. Причиною самогубства стало цькування в соцмережах, жертвою якого Келлермайр була протягом кількох місяців. Вона отримала сотні погроз, але поліція не хотіла займатися цією справою.

Ліза-Марія залишила кілька прощальних листів. Їхній зміст підтверджує версію про самогубство. Вона звинуватила в них у бездіяльності та байдужості поліцію та лікарську палату Австрії, до якої також неодноразово зверталася з проханням про допомогу.

Про Келлермайр в Австрії голосно заговорили на початку 2021 року. Ліза-Марія активно агітувала співвітчизників робити щеплення проти коронавірусу та критикувала так званих антивакцинаторів.

Весною 2021 року вона відкрила власну практику. У її клініці також робили щеплення проти коронавірусу. Наприкінці минулого року австрійська влада ввела обов'язкову вакцинацію. Це спричинило масові протести. Противники щеплень звинувачували в усьому лікарів і, звісно, Келлермайр. У соцмережах почалося справжнє цькування.

16 листопада 2021 року близько 600 маніфестантів оточили клініку Лізи-Марії у місті Вельс. Вони заблокували під'їзні колії та не пропускали навіть бригади швидкої допомоги. Келлермайр зателефонувала до поліції, але там її звернення проігнорували.

Тоді вона зняла на відео демонстрантів та виклала запис у соцмережах. Наступного дня австрійська газета Der Standard підтвердила, що клініка у Вельсі перебувала в облозі протягом кількох годин. Проте місцева поліція це спростувала та назвала історію фейком.

Антивакси отримали карт-бланш. Вони почали називати Келлермайр брехухою. Цькування в соцмережах посилилося. Ліза-Марія почала отримувати послання з погрозами фізичної розправи. Були ті, хто обіцяв вбити її та весь персонал її клініки. Але поліція знову не хотіла займатися цією справою.

Келлермайр вирішила найняти приватну охорону. Вона витратила близько 100 тисяч євро на це. Ліза-Марія перестала йти на ніч додому, вона ночувала у клініці.

Цькування в соцмережах призвело до того, що їй довелося закрити приватну практику. Пацієнти були налякані, перестали відвідувати клініку. Мабуть, це стало останньою краплею…

Президент Австрії Александер ван дер Беллен побував у колишній клініці Келлермайр. Він закликав співвітчизників об'єднатися проти ненависті та покласти край залякуванням у мережі. «Ненависті та нетерпимості немає місця в Австрії», — сказав голова держави.

Міністр юстиції Альма Задич доручила прокуратурі провести розтин тіла Келлермайр та оцінити, чи несе поліція відповідальність за самогубство лікаря.

Нагадаємо, восени 2021 року у Києві та низці інших міст України проходили акції протесту антивакцинаторів.

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