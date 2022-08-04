«Газовий» інцидент у метро Києва: всі подробиці

У четвер, 4 серпня, у Києві на станції метро «Площа Льва Толстого» стався неприємний інцидент, про який одразу повідомили у соцмережах.

За інформацією поліції, невідомий чоловік розпорошив в обличчя жінці сльозогінний газ. В результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.

До поліції Києва звернулася сама потерпіла. За її словами, чоловік вчинив такі дії без очевидних причин.

Поліцейські опитали свідків та розшукують порушника.

У соцмережах обговорюють НП. Люди пишуть, що це не перший такий інцидент. Тиждень тому бачили, як поліція затримувала хлопця у неадекватному стані з балончиком, шкодують, що у метро немає медиків.

Раніше газовими балончиками часто користувалися школярі, які хотіли зірвати урок, налякати когось чи покарати кривдника.

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