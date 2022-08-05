Українські жінки «розштовхають» економіку Польщі: що змінив наплив біженців

Війна в Україні призвела до величезного потоку біженців у Європу, зокрема у Польщу. Більшість людей, що знаходять там притулок, — це українки з дітьми, які шукають роботу. За прогнозами аналітиків, вони можуть сприяти зростанню ВВП Польщі ще на 2−3 відсотки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ

«На початок травня в Польщі перебувало приблизно 1,5 мільйона українських біженців. Здебільшого це українки, які разом із дітьми знайшли притулок у нашій країні. Лише 24 відсотки з них приїхали поодинці, і це були переважно молоді особи до 29 років та люди старшого віку за 60 років.

Серед повнолітніх біженців переважно жінки — майже 90% усіх опитаних. За віком найчисельнішою групою були особи віком 30−44 роки, тобто у так званому розквіті - це вік найбільшої професійної активності та створення сім'ї.

Найбільшу групу біженців складають люди з вищою освітою (50%), трохи менше іммігрантів із середньою освітою (35%), найменшу групу становлять люди з початковою освітою (15%). Це означає, що до Польщі виїхала переважно більш освічена частина українського суспільства.

З українців розуміють польську мову — 49%, не знають її — 46%. Молоді люди показують кращі знання мови, а також біженці, які мали попередній досвід роботи в Польщі".

ЗМІ Польщі додають — більшість українських біженців, які прибули до цієї країни після 24 лютого цього року, бажають працювати. Попри те, що це переважно жінки з дітьми.

«Шанси іммігрантів знайти роботу в Польщі значною мірою залежать від їхньої попередньої професійної діяльності, а також від професій, за якими вони працювали. Більшість людей, які приїхали до Польщі, це жінки з вищою освітою, раніше вони працювали, зокрема, в управлінні, торгівлі та освіті. Найчастіше працевлаштовувалися люди, які раніше працювали в ІТ (48%), ресторанах і готелях (32%) та адміністрації (22%). Найнижчі можливості працевлаштування стосуються тих, хто раніше був економічно неактивним і не шукав роботу».

За оцінками аналітиків Oxford Economics, до 250 тисяч людей можуть залишитися в країні назавжди. Вони вважають, що наплив українців «розштовхає польський ринок» і сприятиме зростанню ВВП ще на 2−3 відсотки щороку. Цікаво, що наплив біженців жодним чином не вплинув на рівень безробіття в Польщі. Дані Євростату показують, що рівень безробіття зараз становить 2,7 відсотка.

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