Колишній нардеп отримав 15 років за вбивство конкурента

Колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна за організацію вбивства свого конкурента — банкіра Сергія Кириченка. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що Шепелєв організував умисне вбивство голови наглядової ради «АвтоКразБанку». Шепелєв — уродженець Горлівки, мав свій банківський бізнес у Донецьку.

Прокурори також довели, що Шепелєв підкупив співробітників правоохоронних органів та втік після арешту у 2014 році. Затримати екс-нардепа вдалося лише у 2018.



Шепелєв був народним депутатом з 2006 по 2012 роки — від Блоку Юлії Тимошенко та один раз — від «Партії регіонів».

У Генпрокуратурі також вважають, що екснардеп замовляв й інші вбивства, співпрацював з фсб росії, розікрав гроші з пов'язаного з ним банку «Родовід».

Це вже другий обвинувальний вирок щодо екснардепа.

Вирок набирає законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги.

Затримали Шепелєва у 2018 році неподалік Києва. При ньому було посвідчення співробітника «міністерства державної безпеки ДНР».

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