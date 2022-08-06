Американська суперточна ракета розрубала лідера «Аль-Каїди» Завахірі на частини

Західні ЗМІ продовжують обговорювати спецоперацію ЦРУ з ліквідації лідера міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда» Аймана аз-Завахірі. Стали відомі деякі важливі деталі того, як американська спецслужба спромоглася знищити його в центрі Кабула, щоб більше ніхто не постраждав.

Рано вранці 31 липня, за годину після сходу сонця, Завахірі вийшов на балкон житлового будинку у столиці Афганістану. Він робив так щодня. Йому подобалося стояти на балконі після ранкової молитви.

О 06:18 за місцевим часом дві ракети вразили 71-річного Завахірі. Його дружина та дочка, які перебували у будинку, не постраждали. Не постраждав і сам будинок. Весь збиток від ракетного удару припав на балкон!

Що за зброю застосували американці? ЦРУ використовувало дрон з ракетами Hellfire («Пекельний вогонь»). Ці ракети класу «повітря-земля» застосовуються Сполученими Штатами щодо контртерористичних операцій за кордоном після терактів 11 вересня 2001 року. Однак насамперед у результаті подібних ударів часто гинули мирні жителі. І США доводилося вислуховувати справедливу критику.

Схоже, ЦРУ врахувало колишні помилки. Важко передбачити, скільки часу готувалася операція з ліквідації Завахірі. Вочевидь було ретельно вивчено порядок його дня, звички. Встановлено місце постійного проживання. Всю цю інформацію зібрати було дуже непросто, оскільки у Кабулі після захоплення влади талібами майже не лишилося іноземців. Хто вів стеження за лідером «Аль-Каїди», ще доведеться дізнатися.

Але зібрана інформація виявилася неоціненною. Її аналіз дозволив вибрати оптимальне місце та час завдання удару.

Ракети Hellfire встигли добре зарекомендувати себе протягом останніх 20 років. Їх можна запускати з різних платформ — гелікоптерів, літаків, наземних установок, кораблів та дронів.

Американські ЗМІ стверджують, що такі ракети були використані для усунення іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді на початку 2020 року, а також британського бойовика Джихадиста Джона, який воював на боці «Ісламської держави» та був ліквідований у Сирії у 2015 році.

Балкон, на якому любив стояти вранці Завахірі

Ракети Hellfire відрізняються точністю, що вражає. Ними управляє оператор, який часом знаходиться за тисячі кілометрів від точки удару. Він бачить ціль у режимі реального часу завдяки датчикам відеокамери безпілотника, які передають по супутнику потокове відео.

На моніторі встановлено лазерний приціл. Використовуючи його, оператор «захоплює» ціль та спрямовує на неї лазер. Після запуску ракета слідує за лазерним променем і вражає ціль.

Але це ще не все. Американські ЗМІ вважають, що 31 липня в Кабулі було використано особливу модифікацію ракети Hellfire — R9X. Вона не несе вибухівки. Вона не має боєголовки. Натомість ракета оснащена шістьма найгострішими лезами, які розкриваються і вражають ціль внаслідок кінетичної енергії самого снаряда.

Вочевидь R9X використовувалася у 2017 році в Сирії, коли було вбито одного з заступників Завахірі Абу Хайра аль-Масрі. Фотографії його автомобіля після удару показали, що ракета зробила дірку в даху та розрубала пасажирів. Жодного вибуху не було. Інших ушкоджень автомобіль не отримав. Як і балкон, на якому 31 липня милувався ранковим Кабулом Завахірі…

440

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter