Католицькі паломники з Польщі загинули у Хорватії

У суботу, 6 серпня, у Хорватії розбився польський автобус з католицькими паломниками. Трагедія сталася біля Вараждіна на північному заході країни. Хорватська влада повідомила, що загинули 12 людей. Ще 31 паломник госпіталізований з травмами.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що паломники прямували до Меджугір'я у Боснії та Герцеговині. Це одне з найважливіших святих місць, яке щорічно відвідують понад мільйон католиків з усього світу. Тут щорічно з 1 до 6 серпня проходить молодіжний молитовний фестиваль Mladifest. У 2019 році Папа Римський Франциск дозволив єпархіям та приходам офіційно організовувати паломництва у Меджугір'ї. До цього люди добиралися туди приватним чином.

Автобус розбився о 05:40 за місцевим часом (6:40 за київським часом) на трасі. Він прямував у напрямку Загреба. Автобус мав варшавські реєстраційні номери. МЗС Польщі повідомило, що всі загиблі — польські громадяни.

Моравецький одразу ж зв'язався з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Хорватські медики нададуть постраждалим усю необхідну допомогу, запевнив Пленкович. До Хорватії виїхали польські лікарі, психологи. Групу очолив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Причина трагедії встановлюється.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику залізничну катастрофу в Німеччині. Загинуло четверо людей, зокрема дві біженки з України.

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