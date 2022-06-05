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Біженки з України стали жертвами великої залізничної катастрофи у Німеччині

16:39 5 червня 2022
Потяг зійшов із рейок у ФРН

Жертвами великої залізничної катастрофи, що сталася у Німеччині 3 червня, стали дві громадянки України.

Регіональний пасажирський поїзд у Баварії, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, зійшов з рейок у районі села Бурграй. Три вагони перекинулися набік. Спочатку поліція повідомляла, що загинули не менше чотирьох людей, 60 людей отримали травми — 16 із них потрапили до лікарень у тяжкому стані.

Проте пізніше з'ясувалося, що жертв більше. Як пише Bild, на даний момент відомо про п'ятьох загиблих — жінок від 32 до 70 років і 13-річну дитину, тіло якої знайшли під одним із вагонів.

Дві жінки — біженки з України, які жили поблизу місця аварії в сім'ях, які їх прийняли. Видання зазначає, що з однією з них була дитина — вона отримала серйозні травми та перебуває у лікарні.

На даний момент точно не відомо, скільки життів забрала ця аварія — зниклими безвісти досі вважаються від семи до чотирнадцяти людей.

За офіційною інформацією, у приміському поїзді було близько 140 пасажирів. Досі незрозуміло, що спричинило катастрофу.

Раніше повідомлялося про загибель маленької українки, яка разом із сім'єю приїхала до Італії, рятуючись від війни. Сім'я йшла вздовж дороги, коли в людей урізався автомобіль. 5-річна дівчинка загинула.

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