Серйозні зміни для Риб та сумнівні угоди Дів: гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня

Астрологи дали поради всім знакам зодіаку на тиждень, що починається із дзеркальної дати — 8.08.2022.

Про те, що радять карти Таро з 8 по 14 серпня, пише slovofraza.com.



Овнам, які навчаться довіряти собі, будуть активними та відповідальними, тиждень обіцяє безліч приємних сюрпризів. Перша карта «Зірка» говорить про сприятливий час, коли потрібно заявити про себе і сміливо приймати нові пропозиції. Аркан «Місяць» вказує на те, що представники цього знака можуть самі сплутати собі карти, якщо потуратимуть миттєвим забаганкам. Порада — ухвалювати рішення самостійно і не дослухатися до думок оточення. По карті «Маг» Овни зможуть узяти долю в свої руки. Аркан вказує на час, коли треба діяти рішуче та без сумнівів. Успіх посміхнеться тим, хто не боїться змінювати своє життя і розширювати горизонти.

Аркан «Зірка» говорить про те, що Тельці знаходяться на вірному шляху — представникам цього знака не важко буде впоратися із зобов'язаннями, а знайти своє щастя їм допоможуть наполегливість і позитивний настрій. Карта «Колесо удачі» віщує кругообіг подій, які заскочать Тельців зненацька. Порада — не поспішати з активними діями, щоб не зробити помилок і не зайти в глухий кут. Аркан «Вежа» вказує Тельцям на необхідність змін — важливо розвиватися і зациклюватися на минулому.



Близнюки, яким випала «Вежа», стоять на порозі серйозних змін — настав час діяти, залишати за спиною події, що віджили своє, і прагнути нових вершин. Карта «Колісниця» говорить про нові можливості, які не можна втрачати. Порада — дійте сміливо, щоб залучити до життя потрібні події та знайти твердий ґрунт під ногами. Завершить тиждень аркан «Сонце» — позитивна карта, що вказує на період, коли можна сміливо братися за нові проекти.

На початку тижня Ракам доведеться визначитися з вибором шляху — аркан «Закохані» закликає не поспішати з рішенням і зважити всі плюси та мінуси. Карта «Самітник» нагадує про можливість усамітнитися, щоб оцінити те, що відбувається в житті. Раки зможуть взяти паузу, скоригувати плани та відмовитися від тих справ, які втратили актуальність. Завершує тиждень аркан «Колесниця», за яким Раки зможуть зробити рішучий ривок і досягти потрібних цілей. Порада — бути сміливішими і діяти без зволікання, але при цьому не забувати про відповідальність.

У Лева тиждень починається з позитивного аркану «Сонце», який обіцяє завершення негараздів та звільнення від проблем. Представникам цього знаку не важко буде залучити фінансове благополуччя і здобути свободу від нав'язаних стереотипів. Карта «Ієрофант» обіцяє знайомство з людьми, які допоможуть вирішити складні питання. Порада — правильно вибирайте пріоритети, щоб досягти потрібних цілей та не упустити нових можливостей. Завершує тиждень Аркан «Диявол» — Лев має пройти випробування волі. Залишитися на вершині успіху і не оступитися буде легше, якщо щодня прищеплювати корисні звички і тренувати силу волі.



Карта «Повішений» говорить про період застою, вийти з якого Діви зможуть завдяки нестандартним рішенням. Настав час подолати рутину і поглянути на те, що відбувається під іншим кутом. А аркан «Місяць» говорить про період, коли важливо бути обережними у судженнях, довіряти собі та не погоджуватися на сумнівні угоди. Завершує тиждень аркан «Імператриця», за яким на Дів чекає благополучна розв'язка. Карта обіцяє зростання та розвиток, проте на швидкі результати розраховувати не доводиться.



Цей тиждень серпня принесе безліч позитивних моментів Терезам. Аркан «Мир» обіцяє успіх — за результат розпочатих справ можна не турбуватися. Представники цього знаку можуть дозволити собі відпочинок, щоб поповнити витрачену енергію. Аркан «Сонце» обіцяє, що у справах щаститиме. Порада — довіртеся собі і не бійтеся підкорення нових вершин. Нагорода дістанеться цілеспрямованим та позитивно налаштованим особам. Завершує тиждень аркан «Помірність», мета якого — попередити про можливі негаразди. Терези зможуть уникнути неприємностей, якщо у всьому дотримуватимуться золотої середини і не потуратимуть миттєвим примхам.



Скорпіонам по карті «Імператор» настав час використовувати внутрішню силу для подолання перешкод на шляху до щастя. Карта «Самітник» говорить про необхідність усунути неточності у справах, щоб у майбутньому не зіткнутися з тим, що робота зайде в глухий кут. Порада — важливо не поспішати з висновками та аналізувати події, щоб ухвалити вірні рішення. Завершує тиждень карта «Дурень», мета якої — закликати представників цього знаку до уважності — не можна втрачати пильності, щоб у потрібний момент швидко зорієнтуватися та не прогавити перспективні можливості.

Карта «Колесо удачі» обіцяє Стрільцям активний початок тижня, коли важливо пам'ятати про дві складові успіху: не поспішати з ухваленням відповідальних рішень і не розголошувати нікому свої плани. Карта «Зірка» вказує на сприятливий результат — все, що затіяли Стрільці, здійсниться, проте для цього доведеться попрацювати. Завершує тиждень аркан «Сила» — представники цього знаку зможуть подолати будь-які перешкоди на шляху до поставленої мети. Порада — не бійтеся заявити про себе і пам'ятати про те, що щастя приходить до того, хто не сидить склавши руки.



П'ятий аркан «Ієрофант» відкриває тиждень, закликаючи Козерогів до чесності та неупередженого судження. Представникам цього знаку слід вчиняти справедливо і не потурати гордині — це допоможе отримати не тільки хорошу репутацію, а й упоратися з поставленими завданнями вчасно. У середині тижня по карті «Дурень» Козерогам важливо пам'ятати про відповідальність — необдумані рішення та слова можуть спричинити неприємності. Завершує тиждень аркан «Імператор», який закликає Козерогів мудро керувати своїм життям. Порада — позитивні зміни увірвуться в життя, якщо не боятися ініціативи та активно працювати на свій добробут.

На Водоліїв чекає позитивний тиждень, проте для залучення успіху доведеться попрацювати. «Дурень» у розкладі — заклик відповідати за слова та дії, адже недбале ставлення не призведе до бажаних результатів. По карті «Маг» настав час розкрити свої таланти і виявити сміливість. Порада — не потрібно ховатися за спинами конкурентів і йти уторованим шляхом, а взяти ініціативу до своїх рук і діяти неординарно. Аркан «Поміркованість» наприкінці тижня закликає не поспішати і враховувати деталі, щоб не випустити з уваги нічого значущого. Представникам цього знаку радять дослухатися до свого внутрішнього голосу.



Рибам на початку тижня варто звернути увагу на незавершені проекти — аркан «Самітник» закликає не починати нічого нового доти, доки не буде поставлено крапку в поточних справах. Карта «Смерть» обіцяє представникам цього знаку серйозні зміни. Аркан закликає не зупинятися у розвитку та не жити минулим — потрібні події увірвуться в життя, якщо звільнити для них місце. По карті «Суд» настає етап рішучих дій. Риби зможуть звільнитися від обставин, що сковують, здобути впевненість і з легкістю поставити кривдників на місце. Головне — бути чесними та неупередженими, аби не зіпсувати свою репутацію.

Матеріал «Сила Меркурія та Діви: крутий поворот долі чекає на три знаки зодіаку з 4 по 25 серпня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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