Сила Меркурію та Діви: крутий поворот долі чекає на три знаки зодіаку з 4 по 25 серпня

4 серпня не просто день, коли астрологи надають інформацію за знаками Зодіаку. Це день початку місячного місяця.

Гороскоп на серпень, з 4 по 25 числа місяця, характеризується тим, що Меркурій увійде у Знак Діви. Цей час астрологи вважають одним із найпродуктивніших для роботи та фінансової активності за все літо. Ці три тижні принесуть успіх усім, але особливо вони будуть вдалими для Бизнюків, Дів та Козерогів. Інформаційний ресурс пише про це.



Для Овнів настає творчій період, їм обов'язково потрібні нові знайомства та робота у команді. На цей період астрологи навіть радять змінити пріоритети: особисте не повинно перекривати спільне, важливе для інших.

А ось Тільцям у ці три тижні можна сміливо вирушати на шопінг. І взагалі, варто вкластися у щось велике. Це ідеальний період для навчання, здобуття нових знань та розвитку фінансової грамотності.

Найближчі три тижні стануть для Близнюків дуже продуктивними. Успіх чекає на тих, хто максимально зібраний і готовий «до праці та оборони». Представники цього знаку зодіаку також зможуть знайти нових замовників та клієнтів у бізнесі.

У Раків максимально загостриться інтуїція. Якщо якогось дня цього періоду почнуть відбуватися якісь несприятливі події, Меркурій допоможе Ракам вийти сухими з води.

Левам на ці три тижні дано зелене світло на відрядження та ділові поїздки. Можна вирушати в дорогу так часто, як це буде потрібно. У ході ділових поїздок астрологи радять Левам заводити нові знайомства.

Діви в цей період будуть дуже продуктивними, причому незалежно від сфери діяльності. Події цього періоду розвиватимуться стрімко. Якщо Діви працюватимуть, не покладаючи рук, то їхнє життя та фінансове становище різко зміняться на краще.

Терези в цей період — період сильного Меркурія — зможуть легко розпізнавати брехню. Це дуже допоможе Терезам-фінансистам просунутися кар'єрними сходами. Та й усі Терези зможуть стати успішнішими.

Для Скорпіонів серпень можна вважати часом, коли встановлюватимуться нові правила, причому правила зможуть встановлювати самі Скорпіони.

Стрільці стануть більш промовистими та харизматичними, а це дуже важливо для фінансового успіху. Крім того, на Стрільців чекає велика кількість приємних речей. Наприклад, комусь вдасться купити щось дуже дороге із пристойною знижкою. А хтось справить найкраще враження на роботодавців, колег або бізнес-партнерів.

Козерогів сильний Меркурій зробить більш продуктивними: вони зможуть працювати краще та швидше. Цей період сприятливий для завершення вже розпочатих проектів.

Водолії у серпні зможуть справити найкраще враження на оточуючих. Це час, коли Водолії зможуть почати рухатися до мрії. Дуже важливо, щоб ця мрія у них була, тому що без мети Меркурій просто не зможе нічого вдіяти.

Рибам варто якнайчастіше звертатися до своєї інтуїції. Особливо важливим буде це в моменти прийняття важливих рішень. Ці три тижні сильний Меркурій підтримає Риб і не дасть їм фатально помилитися. Для Риб настає час творчого прориву та розвитку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що український астролог Людмила Булгакова спеціально для нашого видання склала гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2022 року. Але в країні війна, тож астрологи звертаються до цієї теми. Зокрема, астролог Влад Росс вважає, що у серпні ситуація на Донбаській ділянці фронту ускладниться і дає поради жителям цього регіону.

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